Общество
В России за склонение подростков к диверсиям грозит пожизненный срок
17 ноября 2025 / 16:30
В России за склонение подростков к диверсиям грозит пожизненный срок
© Алексей Филиппов/ ТАСС

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, ужесточающий уголовную ответственность за диверсии, в том числе вводящий наказание вплоть до пожизненного заключения за вовлечение несовершеннолетних в диверсионную деятельность. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон дополнил статью 281.1 (содействие диверсионной деятельности) Уголовного кодекса РФ положением, предполагающим ответственность за склонение, вербовку или вовлечение несовершеннолетнего в совершение диверсии. За такое преступление может последовать пожизненное лишение свободы или наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом в размере от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей.

Внесены изменения и в статью 205.1 о содействии террористической деятельности. За совершение такого деяния грозит пожизненное заключение или лишение свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом в размере от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей.

Кроме того, до 14 лет снижен возраст наступления уголовной ответственности за ряд преступлений, в том числе за содействие террористической деятельности, организацию террористического сообщества, диверсию, содействие диверсионной деятельности, прохождение обучения в целях осуществления диверсий, организацию диверсионного сообщества и участие в нем. Перечень преступлений, за которые не назначается условное наказание, дополнен участием в диверсионном сообществе.

Изменения уже вступили в силу.

