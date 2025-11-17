Стубб считает, что переговоры по Украине пройдут не раньше февраля-марта 2026 года

Президент Финляндии Александер Стубб полагает, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут пройти не раньше февраля-марта 2026 года.

"Как правило, я оптимистичен, но сейчас я не ожидаю, что конфликт может завершиться в этом году. Я думаю, что переговоры могут пройти не раньше февраля-марта 2026 года", - сказал он во время пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в штаб-квартире блока в Брюсселе.

Стубб не уточнил, откуда взялась эта дата, утверждая лишь, что это будет "зависеть от Владимира Зеленского".

Некоторое время назад Еврокомиссия оценила потребности Украины в военной помощи для продолжения конфликта с РФ в 2026 году в €51,6 млрд.