Введение воинской повинности в ФРГ будет играть против Мерца. Мнение
14 ноября 2025 / 20:50
МИД: РФ готова провести в Будапеште саммит с США при надлежащей подготовке
14 ноября 2025 / 20:42
Южная Корея стремится в «ядерный клуб». Мнение
14 ноября 2025 / 20:06
Политика
Стубб считает, что переговоры по Украине пройдут не раньше февраля-марта 2026 года
17 ноября 2025 / 16:43
© Carl Court/ Getty Images/ТАСС
Президент Финляндии Александер Стубб полагает, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут пройти не раньше февраля-марта 2026 года.
"Как правило, я оптимистичен, но сейчас я не ожидаю, что конфликт может завершиться в этом году. Я думаю, что переговоры могут пройти не раньше февраля-марта 2026 года", - сказал он во время пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в штаб-квартире блока в Брюсселе.
Стубб не уточнил, откуда взялась эта дата, утверждая лишь, что это будет "зависеть от Владимира Зеленского".
Некоторое время назад Еврокомиссия оценила потребности Украины в военной помощи для продолжения конфликта с РФ в 2026 году в €51,6 млрд.