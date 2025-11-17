Касьянов включен в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг добавил в перечень террористов и экстремистов экс-председателя правительства РФ Михаила Касьянова и экономиста Сергея Гуриева (оба - признаны в РФ иноагентами). Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.

"Гуриев Сергей Маратович, 21.10.1971 г. р., г. Орджоникидзе Республики Северная Осетия; Касьянов Михаил Михайлович, 08.12.1957 г. р., Московская область", - следует из сообщения.

Вместе с тем в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга включен главный редактор издания "Новая газета Европа" Кирилл Мартынов (признан в РФ иноагентом).

Касьянова Минюст РФ включил в реестр иноагентов 24 ноября 2023 года. По информации ведомства, он участвовал в создании и распространении материалов иноагентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами власти РФ решениях, выступал против специальной военной операции (СВО) на Украине, участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами.

Гуриева Минюст РФ добавлен в реестр иноагентов 10 марта прошлого года за создание и распространение материалов иноагентов, а также за высказывания против СВО на Украине.

В отношении Мартынова, включенного в реестр иноагентов в сентябре 2022-го, было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ (организация деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России). В ноябре 2024 года он был заочно арестован по этому обвинению.