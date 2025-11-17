Товарооборот Азербайджана и России за 10 месяцев увеличился на 5,3%

Товарооборот между Азербайджаном и Россией в январе - октябре текущего года составил $4,152 млрд. Соответствующие данные приводятся на сайте Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.

В январе - октябре прошлого года товарооборот между двумя странами был равен $3,942 млрд. Так, достигнут рост в 5,3%.

Согласно данным ГТК, с начала 2025 года экспорт азербайджанской продукции в Россию составил $975,883 млн, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 0,3%, а импорт товаров из РФ - $3,176 млрд (рост на 6,9%).

Как отмечается, Россия по итогам января - октября занимает третье место среди торговых партнеров Азербайджана после Италии и Турции. На долю торговых операций с Россией в указанный промежуток времени пришлось 10,16% внешнеторгового оборота республики.

В 2024 году товарооборот между двумя странами составил $4,799 млрд, это на 10,1% больше в сравнении с годом ранее.