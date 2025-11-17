Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Президент присвоил Стриженовым звание "Заслуженный артист РФ" Макрон рассчитывает на завершение конфликта на Украине до 2027 года
14 ноября 2025 / 20:50
14 ноября 2025 / 20:42
14 ноября 2025 / 20:06
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
/ Дальнее зарубежье / Политика / Евроведение / Политика и религия

Политика
Политика
Мерц констатировал конец прежнего миропорядка
17 ноября 2025 / 17:33
Мерц констатировал конец прежнего миропорядка
© AP Photo/ Ebrahim Noroozi/ТАСС

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц полагает, что прежний миропорядок пришел к своему концу. Соответствующую точку зрения он изложил в Берлине на экономической конференции, организованной газетой Süddeutsche Zeitung.

"Мы еще не знаем, как будет выглядеть миропорядок спустя несколько лет, но мы знаем наверняка, что порядок, который мы на Западе знаем последние 80 лет, а на Востоке - 35 лет, что этот миропорядок сегодня - в эти дни, недели, месяцы, в этот день, когда мы тут встречаемся, - пришел к своему концу", - сказал глава германского правительства. "И если мы хотим формировать новый миропорядок, то это возможно только вместе с нашими европейскими соседями", - отметил он.

Мерц также обратил внимание, что вызовы для кабмина ФРГ "многообразны настолько, насколько они редко когда были, а возможно, - в зависимости от развития - и никогда еще не были в послевоенной истории Германии". В их числе он выделил конфликт на Украине, отношения с Китаем, торговые разногласия с США.

"Возник глубокий раскол в Атлантике, который ставит под сомнение почти все, что мы считали правильным и необходимым в трансатлантических отношениях в последние десятилетия", - заключил политик. 

