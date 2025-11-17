Новое сирийское руководство стоит перед сложным выбором

Юрий Веселов, военный обозреватель

Итак, новоиспеченный руководитель сирийского государства, бывший лидер запрещенной в России террористической группировки «Гайат Тахрир аш-Шам» Ахмед аш-Шараа (Джулани) на прошлой неделе посетил Вашингтон и встретился с президентом Дональдом Трампом. По словам американских журналистов, глава арабской страны входил в Белый дом не с парадного крыльца.

Судя по источникам, близким к сирийскому руководству, главной целью визита Аш-Шараа в американскую столицу была попытка добиться от Трампа отмены пресловутого «закона Цезаря», введенного в период правления президента Башара Асада. В соответствии с «законом» США ввели против Сирийской Арабской Республики (САР) драконовские торгово-экономические санкции, которые фактически наложили жесткий запрет третьим странам вести коммерческую деятельность с прежним режимом.

Следует сказать, что Вашингтон приветствовал государственный переворот, совершенный вооруженными формированиями базировавшейся в Турции непримиримой оппозиции в декабре 2024 года. США не осудили новые сирийские власти за устроенную в провинциях Латакия, Тартус и Ас-Сувейда массовую резню шиитов-алавитов и друзов, устроенную подчиненными Аш-Шараа боевиками так называемых «сил внутренней безопасности», который объявлены новой регулярной армией страны.

Аш-Шараа был обласкан Трампом, который, по признанию журналистов, при встрече «хлопал в ладоши и чувственно пожал руку сирийцу».

Хозяин Белого дома обещал в скором времени передать в конгресс предложение об отмене «закона Цезаря» против Сирии. Но по мнению американских политиков, в высшем американском законодательном органе есть достаточное количество депутатов, которые пока сомневаются в правильности принятия решения по срочной отмене антисирийских санкций. Это понимает и сам Аш-Шараа.

Для того, чтобы склонить сомневающуюся часть американских конгрессменов на свою сторону Трамп предложил сирийскому лидеру целый пакет условий, выполнение которых можно было бы использовать как «лакмусовую бумажку» в приверженности Дамаска безропотно следовать военно-политическим советам и наставлениям Вашингтона.

Главным условием явилось предложение о присоединении Сирии к так называемым «соглашениям Авраама». Они предусматривают не только полную нормализацию отношений с Израилем, но и установление связей стратегического партнерства. Такие соглашения подписаны с Бахрейном, ОАЭ, Марокко, Суданом, Египтом на фоне мнимых угроз национальной безопасности со стороны Ирана. В настоящее время США оказывают мощнейшее давление на Саудовскую Аравию в попытке склонить ее руководство к подписанию «Авраамовского» договора.

Вашингтон, не стесняясь, давит на Дамаск к реализации достигнутых 10 марта договоренностей с поддерживаемым Пентагоном руководством сирийских курдов, настаивая на учете их интересов при инфильтрации вооруженных формирований Сирийских демократических сил (СДС) в национальную армию.

Данный вопрос довольно болезнен для Дамаска, так Аш-Шараа (Джулани) пришел к власти в результате помощи и поддержки Турции. С этой страной новые власти Сирии уже заключили несколько соглашений, в том числе и в военной области. Турки рассчитывают привязать сирийцев к своим планам в отношении курдов и, прежде всего, к совместным действиям по нейтрализации их военных возможностей.

Но американцы «играют в долгую»: на встрече в Вашингтоне госсекретарь Марко Рубио пообещал турецкому министру иностранных дел Хакану Фидану инициировать процесс отмены введенных Трампом в 2020 году санкций против Анкары по причине приобретения ею российского комплекса ПВО С-400. Ранее в августе и сентябре данный вопрос ставился Реджепом Эрдоганом на переговорах с Трампом. Не исключено, что положительное решение по санкциям может стать разменом американо-турецкой сделки по сирийским курдам со всеми вытекающими из этого региональными последствиями.

Трамп также выразил пожелание, чтобы новые власти Сирии побыстрее урегулировали напряженность в отношениях с религиозно-этническими меньшинствами и, прежде всего, с друзами и христианами. Их духовные и общественные лидеры не перестают направлять в конгресс документально подтвержденные жалобы на притеснение общин и грубые нарушения законодательства, что раздражает самого Трампа и его сторонников в законодательном органе власти США.

Представители Пентагона не остались в стороне и также в настоятельной форме предложили Аш-Шараа вступить в так называемую коалицию западных государств против Исламского государства (ИГИЛ, запрещено в РФ)). При этом американские военные имели ввиду прежде всего привлечение к операциям в качестве основного воинского контингента СДС, а также помощь в вооружениях и обеспечении командования разведывательными данными.

Близкие к переговорам в Вашингтоне источники утверждают, что американцы проявили заинтересованность в создании своей военной базы в Дамаске. Стороны категорически отвергают данные сведения, но, как говорят в России, дыма без огня не бывает. Скорее всего, этот вопрос поднимался, но речь, возможно, шла о российских военных объектах в провинциях Латакия (авиабаза Хмеймим) и Тартус (пункт материально-технического обслуживания ВМФ). Вместе с тем на них ранее «положила глаз» Турция.

Так или иначе, но сближение Дамаска с Вашингтоном будет реально угрожать военно-политическим интересам России. Как поступят в этих условиях новые сирийские власти, предполагать сложно: они загоняют себя «между молотом и наковальней».