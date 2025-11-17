Более трети опрошенных россиян намерены провести День матери с семьей

Более трети опрошенных жителей России намерены провести День матери в кругу семьи. Об этом со ссылкой на результаты исследования Ozon сообщает ТАСС.

"Для более чем трети российских граждан праздник стал важным поводом провести этот день вместе с семьей дома", - следует из материалов опроса.

В 2025 году День матери в России отмечается 30 ноября. Так, 43% респондентов начали отмечать его за последние пару лет. А каждый третий опрошенный полагает, что День матери - важный повод для укрепления семейных отношений. Вместе с тем у 52% россиян сложилась традиция проводить с мамами время дома, указывают эксперты.

В отличие от 8 марта, День матери больше ассоциируется с заботой и вниманием (50%), а также воспринимается как менее громкий и более искренний праздник (41%), сказано в исследовании.

Согласно данным опроса, самыми популярными подарками на День матери в этом году станут товары для отдыха и красоты.

Исследование проведено в ноябре текущего года среди 1 500 россиян в городах-миллионниках.