Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
17 ноября 2025 / 20:05
КОТИРОВКИ
USD
17/11
81.1276
EUR
17/11
95.0987
Новости часа
Президент присвоил Стриженовым звание "Заслуженный артист РФ" Макрон рассчитывает на завершение конфликта на Украине до 2027 года
Москва
17 ноября 2025 / 20:05
Котировки
USD
17/11
81.1276
0.0000
EUR
17/11
95.0987
0.0000
Введение воинской повинности в ФРГ будет играть против Мерца. Мнение
Введение воинской повинности в ФРГ будет играть против Мерца. Мнение
14 ноября 2025 / 20:50
МИД: РФ готова провести в Будапеште саммит с США при надлежащей подготовке
МИД: РФ готова провести в Будапеште саммит с США при надлежащей подготовке
14 ноября 2025 / 20:42
Южная Корея стремится в «ядерный клуб». Мнение
Южная Корея стремится в «ядерный клуб». Мнение
14 ноября 2025 / 20:06
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Общество / Культурная среда / Политика и религия
Общество
Более трети опрошенных россиян намерены провести День матери с семьей
17 ноября 2025 / 17:45
Более трети опрошенных россиян намерены провести День матери с семьей
© Алена Бжахова/ ТАСС

Более трети опрошенных жителей России намерены провести День матери в кругу семьи. Об этом со ссылкой на результаты исследования Ozon сообщает ТАСС.

"Для более чем трети российских граждан праздник стал важным поводом провести этот день вместе с семьей дома", - следует из материалов опроса.

В 2025 году День матери в России отмечается 30 ноября. Так, 43% респондентов начали отмечать его за последние пару лет. А каждый третий опрошенный полагает, что День матери - важный повод для укрепления семейных отношений. Вместе с тем у 52% россиян сложилась традиция проводить с мамами время дома, указывают эксперты.

В отличие от 8 марта, День матери больше ассоциируется с заботой и вниманием (50%), а также воспринимается как менее громкий и более искренний праздник (41%), сказано в исследовании.

Согласно данным опроса, самыми популярными подарками на День матери в этом году станут товары для отдыха и красоты.

Исследование проведено в ноябре текущего года среди 1 500 россиян в городах-миллионниках.

Введение воинской повинности в ФРГ будет играть против Мерца. Мнение
Введение воинской повинности в ФРГ будет играть против Мерца. Мнение
МИД: РФ готова провести в Будапеште саммит с США при надлежащей подготовке
МИД: РФ готова провести в Будапеште саммит с США при надлежащей подготовке
Южная Корея стремится в «ядерный клуб». Мнение
Южная Корея стремится в «ядерный клуб». Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
18:45
Президент присвоил Стриженовым звание "Заслуженный артист РФ"
18:33
Макрон рассчитывает на завершение конфликта на Украине до 2027 года
18:14
Мишустин отметил, что сотрудничество Москвы и Пекина проверено временем
17:59
Фильм "Иллюзия обмана 3" стал лидером кинопроката в России
17:45
Более трети опрошенных россиян намерены провести День матери с семьей
17:33
Мерц констатировал конец прежнего миропорядка
17:15
Товарооборот Азербайджана и России за 10 месяцев увеличился на 5,3%
16:59
Касьянов включен в перечень террористов и экстремистов
16:43
Стубб считает, что переговоры по Украине пройдут не раньше февраля-марта 2026 года
16:30
В России за склонение подростков к диверсиям грозит пожизненный срок
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения