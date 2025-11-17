Криминальный триллер "Иллюзия обмана 3" (Now You See Me: Now You Don't, 2025) стал лидером кинопроката России и СНГ на выходных, собрав 615 млн рублей. Соответствующие данные приводит портал Kinobusiness за период с 13 по 16 ноября.

Картина рассказывает о команде иллюзионистов, называющих себя Всадниками. После десятилетней паузы они возвращаются к выступлениям. Публика не замечает, что настоящих Всадников на сцене не было и мероприятие с помощью голограмм и других технических "чудес" устроили трое молодых друзей-фокусников. Фильм стал доступен в российском прокате 13 ноября. Роли сыграли Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Дэйв Франко, Айла Фишер, Джастис Смит, Доминик Сесса, Ариана Гринблатт, Морган Фриман, Розамунд Пайк.

На второй строчке расположился фильм "Яга на нашу голову", собрав 96 млн рублей. Он так же вышел в российский прокат 13 ноября. Роли в картине исполнили Светлана Ходченкова, Юрий Колокольников, Александр Самусев, Денис Прытков, Вероника Тимофеева, Максим Лагашкин.

Приключенческий фильм "Горыныч" стал третьим, собрав 92,2 млн рублей. В главных ролях Александр Петров, Виктория Агалакова, Александр Робак, Сергей Маковецкий, Алексей Филимонов, Роман Курцын и Сергей Епишев.