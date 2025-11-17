Дотянет ли экономика Украины до весны?

Владимир Блинков, экономический обозреватель

Основным фактором, определяющим тенденции развития экономика Украины на фоне грядущей зимы, являются усилившиеся атаки на ее энергетическую систему как ответ на «бомбардировки» гражданского населения и гражданских объектов России. Они обернулись длительными отключениями электроэнергии. В последние дни в большинстве областей Украины применялись от 2 до 4 очередей 4-х часовых отключений электроэнергии. Так, в Киеве в среднем не было электроэнергии по 14-16 часов, а в Полтаве - до 20 часов. Так что скорее нужно говорить о графике включений, а не отключений. Причем, если свет в домах ненадолго и появляется, то часто из-за резких скачков напряжения выходят из строя бытовые приборы и техника. Так в Полтаве напряжение достигало отметки 662 вольта вместо 220, из-за чего горели трансформаторы. Только за один день по сообщениям городской администрации вышли из строя 150 лифтов.

Осложнилась ситуация и у промышленных потребителей. Так, крупнейший производитель железорудного сырья и поставщик окатышей в Европу – компания Ferrexpo был вынужден остановить работу Полтавского и Еристовского ГОКов из-за повреждения энергетической инфраструктуры.

Эти факты свидетельствуют, что запас прочности по генерации в Незалежной иссяк. Из неповреждённых остались практически только АЭС и отдельные ГЭС. Подтверждает эту оценку и мнение руководства Центрэнерго Украины, которое заявило об отсутствии у них работающих станций для выработки электроэнергии, добавив, что годовой труд электромонтажников пошёл насмарку. Иссяк также запас прочности по электросетевому хозяйству из-за повреждений трансформаторов на 330 кВ и 110 кВ, которые являются важным звеном энергосистемы. Так что накопленный ущерб игнорировать невозможно, а жить на перетоках электроэнергии с Запада слишком дорого.

Кроме того, усилившиеся удары России сократили внутреннюю добычу газа в Незалежной почти на 60%, поставив Киев перед необходимостью изыскивать дополнительные 1,9 млрд евро, чтобы нарастить его импорт в зимний период.

Но, как отмечает региональная пресса, местных чиновников сейчас больше всего заботит не снабжение населения и предприятий электроэнергией, а коррупционные скандалы, поскольку НАБУ «шерстит» не только ближайшее окружение Зеленского, но и его ставленников в регионах. Так, недавно НАБУ провело обыск у ряда чиновников полтавской областной администрации, а также у первого замглавы Финмониторинга Богдана Корольчука. Речь идет о хищении минимум 200 млн гривен из 370 млн грн, выделенных на строительство фортификаций в Донецкой области, которые там так и не появились.

Эти «региональные расследования» сейчас дополняют главный коррупционный скандал вокруг компании «Энергоатом», в которой огромные деньги были потрачены не на укрепление энергетического сектора, а украдены верхушкой руководства. Если бы это были украинские деньги, то никто бы и не заметил – дело привычное. Но, это деньги американских налогоплательщиков - по данным НАБУ изъятые банкноты были опечатаны оригинальными лентами ФРС, указывающими на определённые американские города и филиалы системы. Это, по мнению ряда зарубежных специалистов, говорит о коррупции не только на Украине, но и в США, на уровне руководства филиалов ФРС, которое, по их мнению, участвовало в «распиле». В результате этого и других «скандалов» вдруг выяснилось, что Зеленский, обещавший покончить с коррупцией на Украине, по факту управляет страной как семейным бизнесом. Причем на публике руководство Незалежной осуждает виновных, а за кулисами помогает им выбраться из страны и избежать преследования.

В целом публикации с подробным описанием схем в энергетическом секторе показывают, что речь идет о системе воровства сформировавшейся в украинском руководстве, которая распределяла многомиллионные потоки, ориентируясь на интересы близкого окружения президента. Разоблачение коррупционных схем развенчивает созданный Западом миф о том, что Украина является жертвой, маяком свободы и демократии, которую надо принять в НАТО и ЕС скорейшим образом. Они выставляют в весьма невыгодном свете и руководство Европы, которое заверяло собственное население о контроле за каждым выделенным Украине евро. Правда неясно заставит ли это задуматься европейских налогоплательщиков о поддержке правительств, которые поставили интересы коррумпированных властей Украины выше интересов собственных граждан.

И на таком фоне Украина столкнулась с еще одной, теперь финансовой «фронтовой линией». «Европейская помощь» была выплачена ей досрочно в октябре и ноябре из-за срочной необходимости финансирования Киева. Еврокомиссия (ЕК) прислала очередной перевод в 6 млрд евро. из резерва, предусмотренного на первый квартал 2026 г. Теперь в Брюсселе лихорадочно ищут решение. Приоритетное направление - конфискация российских активов. Однако Бельгия пока блокирует достижение соглашения. ЕК обратилась к США, Великобритании и Канаде с просьбой о досрочных выплатах, чтобы покрыть дефицит.

Негатива добавляет и то, что, как сообщило агентство Bloomberg. переговоры Украины с МВФ о новом кредите в 8 млрд долл. зашли в тупик из-за разногласий относительно бюджетной политики Киева. МВФ недоволен рядом недавних решений украинского правительства, которые, по его мнению, еще больше дестабилизируют и без того неустойчивое финансовое положение страны. В частности, Фонд критически отнесся к введенным Киевом налоговым льготам для перерабатывающей промышленности и для индивидуальных предпринимателей, а также по предоставлению населению бесплатного проезда на железнодорожном транспорте на расстояния до 3000 км. МВФ рассматривает их как популистские и неуместные в условиях, когда страна выживает лишь благодаря массированной внешней финансовой поддержке.

Еще одно требование МВФ - отказ от льгот для населения в рамках либерализации газового рынка. Это требование сейчас особенно чувствительно для Киева, который сейчас лихорадочно ищет деньги на закупку импортного газа на фоне перебоев с электричеством и теплом. Фонд также требует от Национального банка Украины ускорить обесценивание национальной валюты, гривны, что позволит увеличить доходы госбюджета в гривнах. Все эти меры ведут к дальнейшему обнищанию населения.

Так что сейчас Украина оказалась в ловушке между требованиями международных кредиторов и внутренними социальными нуждами на фоне коррупционного скандала с разворовыванием западной помощи. В сложившейся ситуации весьма вероятно, что срок предоставления нового кредита (конец 2025 г.) будет сорван. И этот фактор может стать критическим для Украины, чей бюджет на 40-50% покрывается зарубежной «помощью» и льготными кредитами МВФ. Так, что будущая зима может стать «самым суровым испытанием для населения Украины, власти которой, как показала практика, преуспели только в разворовывании западной помощи, но не способны ни договариваться с Россией, ни обеспечить электроэнергией и теплом население и промышленность.