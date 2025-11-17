Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Мишустин отметил, что сотрудничество Москвы и Пекина проверено временем
17 ноября 2025 / 18:14
Мишустин отметил, что сотрудничество Москвы и Пекина проверено временем
© Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

Сотрудничество России и Китая доказало устойчивость к внешним вызовам. На этом акцентировал внимание премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, прибывшим в Москву для участия в заседании Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества.

"Российско-китайское сотрудничество проверено временем, многократно доказало свою устойчивость к внешним вызовам", - указал Мишустин.

В начале переговоров он передал "самые теплые слова приветствия" председателю КНР Си Цзиньпину. Глава российского кабмина также напомнил о недавно состоявшейся в Ханчжоу встрече с Ли Цяном в рамках регулярной встречи глав правительств России и Китая.

"Сегодня совместно с китайскими партнерами мы принимаем эффективные меры, которые, прежде всего, нацелены на развитие наших торгово-экономических отношений, связей и продвижения совместных проектов в самых различных областях экономики", - сказал он, отметив важность создания новых точек роста, исходя из конкурентных преимуществ экономик обеих стран.

Вместе с тем премьер подчеркнул важность защиты общих интересов, укрепление промышленного и технологического суверенитета. 

"В гуманитарной сфере завершаются перекрестные года культуры России и Китая. Сегодня в Государственной Третьяковской галерее на торжественной церемонии закрытия годов будет представлена уникальная выставка китайской живописи и каллиграфии, которая подготовлена совместно с Национальным музеем Китая", - добавил он. 

