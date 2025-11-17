Макрон рассчитывает на завершение конфликта на Украине до 2027 года

Президент Франции Эмманюэль Макрон воздержался от ответа на вопрос, будет ли Париж продолжать поддерживать Киев после его ухода из Елисейского дворца в 2027 году.

"Я надеюсь, что мир будет достигнут до 2027 года", - отметил французский лидер в ходе совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции в Париже по итогам подписания документов о военной помощи Киеву, которые предполагают, в частности, поставку 100 истребителей Rafale.

Макрон подчеркнул, что он "по-прежнему столь же решительно нацелен добиться мира". "Многие решения, в том числе военно-технические, принятые сегодня, являются совершенно необходимыми для подготовки надежного мира", - указал он.

Конституция Франции запрещает Макрону баллотироваться на третий срок на выборах главы государства в 2027 году.