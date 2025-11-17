Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
14 ноября 2025 / 20:50
14 ноября 2025 / 20:42
14 ноября 2025 / 20:06
Макрон рассчитывает на завершение конфликта на Украине до 2027 года
17 ноября 2025 / 18:33
© Sarah Meyssonnier/ Pool via AP/ТАСС

Президент Франции Эмманюэль Макрон воздержался от ответа на вопрос, будет ли Париж продолжать поддерживать Киев после его ухода из Елисейского дворца в 2027 году.

"Я надеюсь, что мир будет достигнут до 2027 года", - отметил французский лидер в ходе совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции в Париже по итогам подписания документов о военной помощи Киеву, которые предполагают, в частности, поставку 100 истребителей Rafale.

Макрон подчеркнул, что он "по-прежнему столь же решительно нацелен добиться мира". "Многие решения, в том числе военно-технические, принятые сегодня, являются совершенно необходимыми для подготовки надежного мира", - указал он.

Конституция Франции запрещает Макрону баллотироваться на третий срок на выборах главы государства в 2027 году. 

