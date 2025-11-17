Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Президент присвоил Стриженовым звание "Заслуженный артист РФ"
17 ноября 2025 / 18:45
Президент РФ Владимир Путин своим указом присвоил ведущей Первого канала, артистке Екатерине Стриженовой и режиссеру, телеведущему Александру Стриженову почетное звание "Заслуженный артист РФ". Соответствующий документ опубликован.

"Присвоить почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации" Стриженовой Екатерине Владимировне - артистке, ведущей программ акционерного общества "Первый канал", - следует из текста указа.

Этим же указом главы государства звание присвоено режиссеру, сценаристу, телеведущему, продюсеру Александру Стриженову.

