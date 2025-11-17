Введение воинской повинности в ФРГ будет играть против Мерца. Мнение
14 ноября 2025 / 20:50
МИД: РФ готова провести в Будапеште саммит с США при надлежащей подготовке
14 ноября 2025 / 20:42
Южная Корея стремится в «ядерный клуб». Мнение
14 ноября 2025 / 20:06
Общество
Президент присвоил Стриженовым звание "Заслуженный артист РФ"
17 ноября 2025 / 18:45
© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Президент РФ Владимир Путин своим указом присвоил ведущей Первого канала, артистке Екатерине Стриженовой и режиссеру, телеведущему Александру Стриженову почетное звание "Заслуженный артист РФ". Соответствующий документ опубликован.
"Присвоить почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации" Стриженовой Екатерине Владимировне - артистке, ведущей программ акционерного общества "Первый канал", - следует из текста указа.
Этим же указом главы государства звание присвоено режиссеру, сценаристу, телеведущему, продюсеру Александру Стриженову.