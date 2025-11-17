Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
/ Ближнее зарубежье / Экономика / Бизнес и финансы / Политика и религия
Экономика
Токаев заявил, что Казахстан заинтересован в торговле с Эстонией
17 ноября 2025 / 18:59
Токаев заявил, что Казахстан заинтересован в торговле с Эстонией
© Пресс-служба президента Казахстана/ ТАСС

Казахстан заинтересован в получении доступа к портам Эстонии и торговле с ней. Такое заявление сделал казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев во время переговоров с президентом Эстонии Аларом Карисом.

"Действительно, есть определенные препятствия во взаимной торговле, но одновременно в этой области намечается некоторый прогресс. Мы очень заинтересованы в получении доступа к вашим морским портам и в торговле с вашей страной", - приводит слова Токаева его пресс-служба.

Кроме того, Астана намерена поддерживать конструктивное взаимодействие с Таллином в международных организациях, в первую очередь, в ООН и Совете Безопасности ООН, указал он. Токаев подчеркнул, визит Кариса в Казахстан будет способствовать развитию двустороннего сотрудничества.

Госвизит президента Эстонии в Казахстан проходит с 17 по 19 ноября.

