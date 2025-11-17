Глава Рособрнадзора Анзор Музаев призвал родителей не пугать детей работой дворника.

"Это не мотивация, когда родитель говорит: я знаю, ты провалишь, будешь работать дворником. Эта фраза часто приводит к ненужным трагедиям в семьях. Попросил бы родителей отказаться от использования этой фразы", - сказал он в ходе ежегодной Всероссийской встречи с родителями.

Вместе с тем глава ведомства подчеркнул, что родителям следует демонстрировать ребенку, что они верят в него. Важно также выразить готовность пройти все трудности вместе с ребенком. Кроме того, по его словам, необходимо принимать любой результат экзаменов. Такой подход помогает избежать стресса и родителям, и школьникам, указал Музаев.