Новости часа
Угрозы Трампа поддержать гигантские санкции против КНР и Индии – признак бессилия США Россия и Китай должны создать единый фронт против японского реваншизма. Мнение
17 ноября 2025 / 21:03
17 ноября 2025 / 20:27
14 ноября 2025 / 20:50
Общество
Общество
Музаев призвал родителей не пугать детей работой дворника
17 ноября 2025 / 19:16
Музаев призвал родителей не пугать детей работой дворника
© Петр Ковалев/ ТАСС

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев призвал родителей не пугать детей работой дворника. 

"Это не мотивация, когда родитель говорит: я знаю, ты провалишь, будешь работать дворником. Эта фраза часто приводит к ненужным трагедиям в семьях. Попросил бы родителей отказаться от использования этой фразы", - сказал он в ходе ежегодной Всероссийской встречи с родителями.

Вместе с тем глава ведомства подчеркнул, что родителям следует демонстрировать ребенку, что они верят в него. Важно также выразить готовность пройти все трудности вместе с ребенком. Кроме того, по его словам, необходимо принимать любой результат экзаменов. Такой подход помогает избежать стресса и родителям, и школьникам, указал Музаев.

