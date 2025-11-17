Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
/ Дальнее зарубежье / Политика / Саммит G-20 / Многополярный мир
Политика
В работе саммита G20 в ЮАР планируют участие 42 страны
17 ноября 2025 / 19:30
В работе саммита G20 в ЮАР планируют участие 42 страны
© Per-Anders Pettersson/ Getty Images/ТАСС

Количество стран, которые примут участие в проводимом под председательством ЮАР саммите стран Группы двадцати (G20) в Йоханнесбурге, составит 42. Об этом заявил министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Рональд Ламола на брифинге для журналистов.

"На саммите "двадцатки" в Йоханнесбурге будут присутствовать 42 страны, включая все государства-члены G20 за исключением США. За пределами объединения ЮАР пригласила на саммит шесть стран, которые представляют региональные экономические организации Африки, Карибского бассейна и Восточной Азии. Отдельно приглашены также 16 государств. Все они будут представлены на высоком уровне", - отметил он.

Министр уточнил, что лидеры России, Китая, Аргентины и Мексики не приедут в Йоханнесбург, однако национальные делегации этих стран будут участвовать в работе саммита. Американская делегация отказалась присутствовать на встрече.

"Повестка дня саммита, который пройдет 22 - 23 ноября, предполагает три сессии. Первая посвящена обеспечению инклюзивного и устойчивого роста мировой экономики, вопросам торговли и долгового бремени стран глобального Юга. На второй сессии будут рассматриваться вопросы вклада G20 в снижение риска природных бедствий, изменения климата земли, а также продовольственная безопасность и энергетический переход. Третья сессия посвящена проблемам добычи и торговли критически важными для мировой экономики минералами и вопросам ИИ", - рассказал он.

Кроме того, Ламола сообщил, что на полях саммита состоится целая серия мероприятий высокого уровня. Он также заверил, что ЮАР сделает все, чтобы саммит Группы двадцати в Йоханнесбурге стал удачным и эффективным. 

