Мишустин: Монголия является стратегическим партнером России в Азии

Россия считает Монголию своим давним другом и стратегическим партнером в Азии. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время переговоров с монгольским коллегой Гомбожавын Занданшатаром.

"Монголия - стратегический партнер России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Наши отношения основаны на давней и традиционной дружбе, взаимной поддержке народов России и Монголии. Создаем благоприятные условия для продвижения стратегических проектов в энергетике, в промышленности, транспортной сфере, гуманитарных отношениях", - указал глава российского правительства.

По его словам, контакты президентов России и Монголии Владимира Путина и Ухнаагийн Хурэлсуха только подтверждают "обоюдную заинтересованность в дальнейшем углублении многопланового сотрудничества двух стран". Мишустин также попросил Гомбожавын Занданшатара передать лидеру Монголии привет от Путина и от себя лично.

Кроме того, российский премьер обратил внимание на активную работу межправокомиссии двух стран и выразил надежду на скорое появление у нее сопредседателя с монгольской стороны.