Россия и Китай должны создать единый фронт против японского реваншизма. Мнение

Япония приняла решение направить в Китай высокопоставленного дипломата для урегулирования конфликта, возникшего между двумя государствами после слов премьер-министра Санаэ Такаити о Тайване и острой реакции на них Пекина. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что 17 ноября с визитом в Китай направится глава департамента Азии и Океании МИД Японии Масааки Канаи. Ожидается, что 18 ноября у него пройдут переговоры с китайской стороной по сложившейся ситуации.

Ранее Такаити в ходе дебатов в парламенте заявила, что возможный военный кризис у Тайваня будет представлять "экзистенциальную угрозу", которая способна вынудить Японию воспользоваться "правом на коллективную самооборону". Это вызвало резкое недовольство Пекина, который сделал Токио серьезное представление. Кроме того, генеральный консул КНР в Осаке Сюэ Цзянь в X пригрозил "отрубить голову" японскому премьеру, однако в дальнейшем эта запись была удалена. Позднее МИД Китая предостерег соотечественников от поездок в Японию.

Японские СМИ сообщали, что в целом правительство страны хотело бы избежать дальнейшей эскалации отношений с Китаем, но считает необходимым принять меры в ответ на слова Сюэ Цзяня. За необходимость решительного ответа на высказывания китайского дипломата выступают как правящая Либерально-демократическая партия, так и японские оппозиционные партии.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, Тайвань - это один из регионов КНР.

Профессор РУДН Юрий Тавровский отмечает, что «сейчас возник очень серьезный кризис в отношениях между Китаем и Японией, поскольку Такаити нажала на самую болезненную китайскую мозоль в международных отношениях - на проблему воссоединения с Тайванем. Тут необходимо учитывать исторический фон, на котором прозвучали слова Такаити. Ведь Япония атаковала Китай, захватывала части китайской территории с конца 19-го века. И в 1895 году Япония захватила Тайвань, который был колонией Японии до 1945 года. Поэтому китайцы справедливо видят в нынешних заявлениях тот подтекст, что Япония пытается подключить Тайвань к своим далеко идущим милитаристским планам. А такие планы у Японии есть, и мы знаем, что Такаити выступает за отмену 9-й статьи японской Конституции, за отмену 3-х безъядерных принципов, которые не позволяют Японии обзавестись ядерным оружием. Таким образом ситуация очень серьезная, и китайцы способны переступить через финансово-торговые барьеры, даже не смотря на то, что торговля Японии и Китая исчисляется десятками миллиардов долларов. Ибо есть красные линии, и тайваньская проблема - это одна из них. Поэтому предсказывать исход этого конфликта трудно. Но, конечно, дело не дойдет до войны между Китаем и Японией. Сейчас китайская блогосфера заполнена выступлениями блогеров и читателей, которые требуют нанести ответный удар, в том числе военный. Они требуют возобновить претензии Китая на острова Рюкю, которые еще в 18-м веке принадлежали Китаю и были захвачены самурайскими кланами. Так, что ситуация серьезная, и она будет очень острой на протяжении долгого времени».

По мнению эксперта, «среди рычагов давления Китая на Японии следует отметить в первую очередь торгово-экономические. Но это может быть обострение ситуации вокруг островов Дяоюйдао, которые японцы называют Сенкаку и считают своими. Туда могут неожиданно прибыть сотни китайских рыболовецких шхун. Кроме того, Китай может укрепить сотрудничество с Россией, к которой Япония также предъявляет территориальные претензии. Китаю давно пора признать, что Курильские острова принадлежат России, чего до сих пор Китай не делает. А ситуация с Курилами напоминает ситуацию с Тайванем. Поэтому Китай должны уточнить свою позицию по Курилам, ведь Россия всегда считала Тайвань неотъемлемой частью КНР, а китайские коллеги до сих пор не ответили нам взаимностью. Поэтому наши две страны должны создать единый фронт против японского реваншизма».