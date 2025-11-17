Угрозы Трампа поддержать гигантские санкции против КНР и Индии – признак бессилия США

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает продвигаемый членами американского Конгресса законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении сотрудничающих с Россией стран, и допустил, что в список будет включен Иран.

"Я слышал об этом, и меня это устраивает, - сказал американский лидер журналистам в ответ на соответствующий вопрос перед вылетом из Палм-Бич (штат Флорида) в Вашингтон. - Республиканцы вносят законопроект, который предусматривает очень жесткие санкции в отношении любой страны, которая ведет бизнес с Россией, они также могут включить туда Иран".

По словам главы Белого дома, предложение добавить в законопроект рестрикции в отношении Ирана исходило от него.

Законопроект, о котором идет речь, представила в начале апреля двухпартийная группа членов Сената. Основными авторами документа стали сенаторы Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут). Инициатива предусматривает в том числе вторичные санкции в отношении торговых партнеров России. В предложении сенаторов были указаны импортные пошлины в размере 500% на импорт в США из стран, которые покупают у России нефть, газ, уран и другие товары.

Сенатор Рэнд Пол (республиканец от штата Кентукки) предупредил в авторской колонке, опубликованной ранее на портале Responsible Statecraft, что "страной, которой будет нанесен наибольший ущерб" в результате возможного одобрения этого законопроекта, оказались бы сами Соединенные Штаты - "как в экономическом, так и в стратегическом плане".

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев полагает, что «подобные заявления Трампа - это признание того, что возможности влияния США на Китай и Индию исчерпаны. То есть давление на Россию, давление на ее союзников само по себе не дает результата, и Трамп решил, что сейчас ударит своей кувалдой и все изменится, но это уже истерика. Потому, что пошлинами Китай не напугаешь. Это скорее заявление, которое свидетельствует, что Америка свои позиции уже продвигать не может».

По словам эксперта, «любые санкции ухудшают мировую экономическую ситуацию потому, что возможности действовать на рынках тех или иных стран будут ограничены. Не уничтожены, как они заявили, но ограничены. А это палка о двух концах, ведь не только продавец, но и покупатель будет за это отвечать. То есть можно ввести санкции против стран, торгующих с Россией, но как потом самим торговать с этими странами».