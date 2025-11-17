Угрозы Трампа поддержать гигантские санкции против КНР и Индии – признак бессилия США
Политика
Пашинян посетит Казахстан с государственным визитом
17 ноября 2025 / 19:59
© Александр Патрин/ ТАСС
Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Казахстан с государственным визитом по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба казахстанского лидера.
"Программа визита предусматривает переговоры делегаций двух стран, в ходе которых будут обсуждены перспективы укрепления взаимовыгодного сотрудничества Казахстана и Армении", - следует из сообщения.