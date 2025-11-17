Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Казахстан с государственным визитом по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба казахстанского лидера.

"Программа визита предусматривает переговоры делегаций двух стран, в ходе которых будут обсуждены перспективы укрепления взаимовыгодного сотрудничества Казахстана и Армении", - следует из сообщения.