Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
17 ноября 2025 / 21:37
КОТИРОВКИ
USD
17/11
81.1276
EUR
17/11
95.0987
Новости часа
Угрозы Трампа поддержать гигантские санкции против КНР и Индии – признак бессилия США Россия и Китай должны создать единый фронт против японского реваншизма. Мнение
Москва
17 ноября 2025 / 21:37
Котировки
USD
17/11
81.1276
0.0000
EUR
17/11
95.0987
0.0000
Угрозы Трампа поддержать гигантские санкции против КНР и Индии – признак бессилия США
Угрозы Трампа поддержать гигантские санкции против КНР и Индии – признак бессилия США
17 ноября 2025 / 21:03
Россия и Китай должны создать единый фронт против японского реваншизма. Мнение
Россия и Китай должны создать единый фронт против японского реваншизма. Мнение
17 ноября 2025 / 20:27
Введение воинской повинности в ФРГ будет играть против Мерца. Мнение
Введение воинской повинности в ФРГ будет играть против Мерца. Мнение
14 ноября 2025 / 20:50
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Технологии / Технологии / Многополярный мир
Технологии
Rokid: умные очки через три-пять лет сместят смартфоны на второй план
17 ноября 2025 / 20:16
Rokid: умные очки через три-пять лет сместят смартфоны на второй план
© Ming Yeung/ Getty Images/ТАСС

Умные очки в ближайшем будущем станут основным гаджетом, сместив смартфоны на второй план. Соответствующую точку зрения выразил основатель китайского стартапа Rokid, разрабатывающего очки дополненной реальности, Чжу Минмин (Миса Чжу).

"Через три-пять лет телефоны все еще будут существовать, но очки станут основным устройством, а телефоны будут вращаться вокруг них", - приводит его слова издание Yicai.

Чжу Минмин считает, что смартфоны будут служить терминалами для коммуникации, вычислений и хранения данных, но пользователи будут по большей части взаимодействовать с умными очками. По его мнению, эта отрасль в скором времени будет переживать момент, схожий с появлением на рынке iPhone.

Rokid выпустила новые очки с искусственным интеллектом в рамках партнерства с производителем аксессуаров Bolon Eyewear по цене $310. Стартап рассчитывает, что благодаря этому сотрудничеству в 2026 году будет реализовано более 1 млн умных гаджетов, а в 2027 году продажи Rokid достигнут 2-3 млн единиц.

В Китае очки с ИИ становятся новой точкой роста на рынке умных гаджетов. Согласно прогнозам аналитической компании International Data Corporation, в 2025 году поставки умных очков в КНР могут составить более 2,9 млн единиц. 

Угрозы Трампа поддержать гигантские санкции против КНР и Индии – признак бессилия США
Угрозы Трампа поддержать гигантские санкции против КНР и Индии – признак бессилия США
Россия и Китай должны создать единый фронт против японского реваншизма. Мнение
Россия и Китай должны создать единый фронт против японского реваншизма. Мнение
Введение воинской повинности в ФРГ будет играть против Мерца. Мнение
Введение воинской повинности в ФРГ будет играть против Мерца. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
20:27
В Литве задержаны 10 человек в рамках борьбы с контрабандой сигарет
20:16
Rokid: умные очки через три-пять лет сместят смартфоны на второй план
19:59
Пашинян посетит Казахстан с государственным визитом
19:44
Мишустин: Монголия является стратегическим партнером России в Азии
19:30
В работе саммита G20 в ЮАР планируют участие 42 страны
19:16
Музаев призвал родителей не пугать детей работой дворника
18:59
Токаев заявил, что Казахстан заинтересован в торговле с Эстонией
18:45
Президент присвоил Стриженовым звание "Заслуженный артист РФ"
18:33
Макрон рассчитывает на завершение конфликта на Украине до 2027 года
18:14
Мишустин отметил, что сотрудничество Москвы и Пекина проверено временем
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения