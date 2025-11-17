Rokid: умные очки через три-пять лет сместят смартфоны на второй план

Умные очки в ближайшем будущем станут основным гаджетом, сместив смартфоны на второй план. Соответствующую точку зрения выразил основатель китайского стартапа Rokid, разрабатывающего очки дополненной реальности, Чжу Минмин (Миса Чжу).

"Через три-пять лет телефоны все еще будут существовать, но очки станут основным устройством, а телефоны будут вращаться вокруг них", - приводит его слова издание Yicai.

Чжу Минмин считает, что смартфоны будут служить терминалами для коммуникации, вычислений и хранения данных, но пользователи будут по большей части взаимодействовать с умными очками. По его мнению, эта отрасль в скором времени будет переживать момент, схожий с появлением на рынке iPhone.

Rokid выпустила новые очки с искусственным интеллектом в рамках партнерства с производителем аксессуаров Bolon Eyewear по цене $310. Стартап рассчитывает, что благодаря этому сотрудничеству в 2026 году будет реализовано более 1 млн умных гаджетов, а в 2027 году продажи Rokid достигнут 2-3 млн единиц.

В Китае очки с ИИ становятся новой точкой роста на рынке умных гаджетов. Согласно прогнозам аналитической компании International Data Corporation, в 2025 году поставки умных очков в КНР могут составить более 2,9 млн единиц.