В Литве задержаны 10 человек в рамках борьбы с контрабандой сигарет

Сотрудники правоохранительных органов Литвы провели 30 обысков и задержали 10 человек в рамках операции по борьбе с воздушной контрабандой сигарет. Об этом информировало МВД балтийской республики.

В операции участвовали свыше 100 сотрудников пограничной службы, полиции, таможни, службы борьбы с финансовыми преступлениями. У задержанных изъяты устройства GPS, применяемые для поиска посылок с контрабандой, которые переправляются с помощью метеозондов, оружие и патроны, запасы табачной контрабанды.

С начала текущего года литовские правоохранители задержали более 100 таких контрабандистов.

Литва 29 октября на месяц закрыла границу с Белоруссией якобы для борьбы с воздушной контрабандой табачной продукции. Минск, со своей стороны, прекратил пропуск через границу литовских фур и разместил их на платных стоянках. Так, в Белоруссии застряли более 1 тыс. грузовиков.