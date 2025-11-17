Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
17 ноября 2025 / 23:08
КОТИРОВКИ
USD
17/11
81.1276
EUR
17/11
95.0987
Новости часа
Главы МИД России и Индии обсудили аспекты сотрудничества в разных сферах Угрозы Трампа поддержать гигантские санкции против КНР и Индии – признак бессилия США
Москва
17 ноября 2025 / 23:08
Котировки
USD
17/11
81.1276
0.0000
EUR
17/11
95.0987
0.0000
Угрозы Трампа поддержать гигантские санкции против КНР и Индии – признак бессилия США
Угрозы Трампа поддержать гигантские санкции против КНР и Индии – признак бессилия США
17 ноября 2025 / 21:03
Россия и Китай должны создать единый фронт против японского реваншизма. Мнение
Россия и Китай должны создать единый фронт против японского реваншизма. Мнение
17 ноября 2025 / 20:27
Введение воинской повинности в ФРГ будет играть против Мерца. Мнение
Введение воинской повинности в ФРГ будет играть против Мерца. Мнение
14 ноября 2025 / 20:50
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Общество / Союз России и Белоруссии / Политика и религия
Общество
В Литве задержаны 10 человек в рамках борьбы с контрабандой сигарет
17 ноября 2025 / 20:27
В Литве задержаны 10 человек в рамках борьбы с контрабандой сигарет
© H Sauchuk/ Shutterstock/ FOTODOM/ТАСС

Сотрудники правоохранительных органов Литвы провели 30 обысков и задержали 10 человек в рамках операции по борьбе с воздушной контрабандой сигарет. Об этом информировало МВД балтийской республики.

В операции участвовали свыше 100 сотрудников пограничной службы, полиции, таможни, службы борьбы с финансовыми преступлениями. У задержанных изъяты устройства GPS, применяемые для поиска посылок с контрабандой, которые переправляются с помощью метеозондов, оружие и патроны, запасы табачной контрабанды.

С начала текущего года литовские правоохранители задержали более 100 таких контрабандистов.

Литва 29 октября на месяц закрыла границу с Белоруссией якобы для борьбы с воздушной контрабандой табачной продукции. Минск, со своей стороны, прекратил пропуск через границу литовских фур и разместил их на платных стоянках. Так, в Белоруссии застряли более 1 тыс. грузовиков. 

Угрозы Трампа поддержать гигантские санкции против КНР и Индии – признак бессилия США
Угрозы Трампа поддержать гигантские санкции против КНР и Индии – признак бессилия США
Россия и Китай должны создать единый фронт против японского реваншизма. Мнение
Россия и Китай должны создать единый фронт против японского реваншизма. Мнение
Введение воинской повинности в ФРГ будет играть против Мерца. Мнение
Введение воинской повинности в ФРГ будет играть против Мерца. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
21:23
Главы МИД России и Индии обсудили аспекты сотрудничества в разных сферах
20:59
Сийярто подтвердил готовность Венгрии к саммиту между РФ и США
20:42
ВЦИОМ: почти 70% граждан России любят читать книги
20:33
Эрдоган: причины крушения C-130 назовут по итогам расследования
20:27
В Литве задержаны 10 человек в рамках борьбы с контрабандой сигарет
20:16
Rokid: умные очки через три-пять лет сместят смартфоны на второй план
19:59
Пашинян посетит Казахстан с государственным визитом
19:44
Мишустин: Монголия является стратегическим партнером России в Азии
19:30
В работе саммита G20 в ЮАР планируют участие 42 страны
19:16
Музаев призвал родителей не пугать детей работой дворника
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения