Эрдоган: причины крушения C-130 назовут по итогам расследования

Причины крушения в Грузии военно-транспортного самолета C-130 турецких ВВС будут объявлены по итогам расследования. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к нации по завершении заседания правительства, передает телеканал TRT Haber.

"Причины катастрофы расследуются. Более точно о них станет известно на основе анализа данных, собранных экспертами на месте крушения С-130, и изучения записей бортового самописца. Мы проинформируем о них семьи погибших и наше общество", - сказал Эрдоган.

Ранее местные СМИ со ссылкой на источники информировали о том, что причиной катастрофы С-130 мог послужить отказ двух двигателей. Официально эта версия не подтверждена.