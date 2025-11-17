ВЦИОМ: почти 70% граждан России любят читать книги

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, семь из десяти россиян (66%) проявляют интерес к чтению книг.

"За последние десять лет практически в полтора раза вырос процент граждан РФ, которые могут сказать о себе: "Я люблю читать", - сегодня это две трети россиян. При этом семь из десяти читают книги с разной периодичностью, среди молодых россиян (поколение цифры и миллениалы) - восемь из десяти. И чаще всего речь идет о еженедельном чтении, об этом говорит каждый второй, а среди поколения цифры еще больше (семь из десяти)", - следует из материалов соцслужбы.

Уточняется, что наиболее распространенной для респондентов является художественная литература (61%). Второе место сограждане отдают книгам о саморазвитии, здоровье, психологии, кулинарии (36%), на третьей строчке расположилась литература об истории, искусстве и культуре.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 26 сентября текущего года среди 1 600 россиян старше 18 лет.