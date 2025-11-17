Сийярто подтвердил готовность Венгрии к саммиту между РФ и США

Венгрия готова к проведению российско-американского саммита по Украине в Будапеште. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ходе пресс-конференции по итогам встречи со своим коллегой из Государства Бруней-Даруссалам Эриваном Юсофом.

"Мы готовы. Как только американцы и русские определят дату, мы встретим их здесь с большим почтением и радостью", - ответил он на вопрос по поводу организации переговоров лидеров РФ и США.

Министр выразил уверенность, что "миролюбивая внешняя политика Венгрии пользуется уважением во всех регионах планеты". "И на Востоке, и на Западе ясно видят, что Венгрия миролюбивая страна, и считают целесообразным организовать такой мирный саммит" в Будапеште, указал он.

16 октября президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что они договорились встретиться вскоре в венгерской столице. Позднее проведение саммита было отложено, так как сторонам не удалось согласовать свои позиции для достижения значимого результата по урегулированию украинского конфликта. Москва и Вашингтон отмечали, что встреча состоится, когда для этого будут обеспечены подходящие условия.