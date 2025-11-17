Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Главы МИД России и Индии обсудили аспекты сотрудничества в разных сферах
17 ноября 2025 / 21:03
17 ноября 2025 / 20:27
Политика
Главы МИД России и Индии обсудили аспекты сотрудничества в разных сферах
17 ноября 2025 / 21:23
Главы МИД России и Индии обсудили аспекты сотрудничества в разных сферах
© Артем Геодакян/ POOL/ ТАСС

Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, который прибыл в Москву для участия в заседании Совета глав правительств государств-членов ШОС, обсудили аспекты двусторонних отношений и мировой повестки, а также выразили настрой на дальнейшее продвижение российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства. Соответствующее сообщение распространило российское внешнеполитическое ведомство по итогам встречи.

"Министры обсудили актуальные аспекты двусторонней и международной повестки с акцентом на подготовку к ежегодному российско-индийскому саммиту, который состоится в 25-летнюю годовщину подписания Декларации о стратегическом партнерстве между двумя странами", - указали в министерстве.

Отмечается, что должное внимание было уделено практическим шагам по дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества, в том числе в энергетической и финансовой сферах, вопросам военно-технического и логистического сотрудничества.

"Главы дипведомств подтвердили приверженность Москвы и Нью-Дели формированию справедливого многополярного миропорядка и обеспечению глобальной безопасности. Условлено продолжить координировать подходы к взаимодействию России и Индии в ключевых многосторонних форматах - ООН, ШОС, БРИКС, "Группе двадцати", - заявили на Смоленской площади.

В ходе встречи был выражен обоюдный настрой на дальнейшее продвижение российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства, добавили в ведомстве. 

