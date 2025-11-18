Стубб считает, что Европе придется вести прямые переговоры с Россией

Президент Финляндии Александер Стубб полагает, что странам Европы придется напрямую контактировать с Россией на одном из этапов урегулирования украинского конфликта.

"Когда бы ни наступил момент для прямых переговоров, а он наступит на каком-то этапе, это нужно будет скоординировать", - сказал он в интервью европейскому изданию Politico.

Стубб заявил, что его устраивает ведущая роль США в переговорном процессе. Он считает, что Вашингтону нужно применить новый пакет санкций против России и продолжить давление на Москву. "Следующим шагом должен стать пакет санкций в Сенате США", - подчеркнул финский лидер.

Вместе с тем он высказал мнение, что прекращение огня на Украине на данный момент является неосуществимым.

Некоторое время назад агентство Reuters информировало со ссылкой на представителя Белого дома, что президент США Дональд Трамп готов подписать законопроект об ужесточении антироссийских санкций, если окончательные решения о применении или неприменении этих рестрикций будут его прерогативой.