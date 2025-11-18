Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
17 ноября 2025 / 21:03
17 ноября 2025 / 20:27
14 ноября 2025 / 20:50
Общество

Москалькова просит Киев забрать украинцев, эвакуированных РФ из зоны боев
Общество
Москалькова просит Киев забрать украинцев, эвакуированных РФ из зоны боев
18 ноября 2025 / 10:38
© Сергей Булкин/ ТАСС

Несколько граждан Украины, спасенных российскими военными в ходе боевых действий, находятся в Курске и хотят вернуться на родину. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в беседе с ТАСС.

"В настоящее время в Курске остаются несколько граждан Украины, которые были спасены нашими военнослужащими из зоны боевых действий, и они хотели бы вернуться домой, на Украину. Об этом я проинформировала украинскую сторону и жду от них ответа", - сказала она. 

