Набиуллина указала на рост жалоб на необоснованную блокировку счетов

Рост жалоб на необоснованную блокировку счетов означает, что где-то в борьбе с мошенничеством "перегнули палку". На это обратила внимание глава Банка России Эльвира Набиуллина во время конференции регулятора "Фокус на клиента".

"Вот мы что видим? Например, число жалоб на мошенничество серьезно сократилось, надеемся, что это тенденция, но при этом выросли жалобы на необоснованную блокировку счетов. То есть, борясь с мошенничеством, мы где-то перегнули эту палку. Клиентам не всегда объясняли, почему заблокировали эти средства. И мы эту ситуацию разруливали. Первые признаки улучшения уже есть. Надеюсь, что эта проблема будет решена", - отметила она.