Мишустин проводит заседание Совета глав правительств стран ШОС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин проводит заседание Совета глав правительств государств - участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Москве, которое станет завершающим мероприятием председательства России в Совете глав правительств стран - участниц ШОС в 2024-2025 гг.

"Мы завершаем российское председательство в совете, ориентированное на расширение торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества в ШОС. Благодарю все государства за конструктивное партнерское взаимодействие. Сегодня у нас очень насыщенная повестка дня", - отметил он, открывая заседание.

Ожидается, что премьеры обсудят меры комплексного и поступательного выполнения Стратегии развития ШОС до 2035 года. Приоритетное внимание будет уделено расширению торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей с упором на взаимодействие в сферах цифровой экономики, энергетики, зеленой промышленности, искусственного интеллекта, науки и инноваций, образования, культуры, туризма, здравоохранения, спорта, контактов по линии молодежи.

Итоги заседания будут отражены в совместном коммюнике, а консолидированную позицию стран - участниц ШОС в защиту открытой, справедливой, равноправной многосторонней торговой системы зафиксируют в заявлении об экономическом положении в мире и на пространстве объединения.

На мероприятие приглашены также высокие представители государств - партнеров по диалогу и наблюдателей, заинтересованных стран, исполнительных органов международных организаций и объединений, среди которых Содружество Независимых Государств (СНГ), Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Диалог по сотрудничеству в Азии.