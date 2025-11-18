Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
18 ноября 2025 / 14:25
КОТИРОВКИ
USD
18/11
81.1302
EUR
18/11
94.4179
Новости часа
Часть выручки с алкоголя и табака предложили направлять на помощь зависимым Цена золота впервые с 7 ноября опускалась ниже $4 тыс.
Москва
18 ноября 2025 / 14:25
Котировки
USD
18/11
81.1302
0.0000
EUR
18/11
94.4179
0.0000
Угрозы Трампа поддержать гигантские санкции против КНР и Индии – признак бессилия США
Угрозы Трампа поддержать гигантские санкции против КНР и Индии – признак бессилия США
17 ноября 2025 / 21:03
Россия и Китай должны создать единый фронт против японского реваншизма. Мнение
Россия и Китай должны создать единый фронт против японского реваншизма. Мнение
17 ноября 2025 / 20:27
Введение воинской повинности в ФРГ будет играть против Мерца. Мнение
Введение воинской повинности в ФРГ будет играть против Мерца. Мнение
14 ноября 2025 / 20:50
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / США: после империи / Переговоры по Украине
Политика
Reuters: Уиткофф намерен принять участие в переговорах с Зеленским в Турции
18 ноября 2025 / 11:38
Reuters: Уиткофф намерен принять участие в переговорах с Зеленским в Турции
© Chip Somodevilla/ Getty Images/ТАСС

Спецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф намерен посетить Турцию 19 ноября и принять участие в переговорах с Владимиром Зеленским. Об этом со ссылкой на турецкий источник передает агентство Reuters.

Некоторое время назад Зеленский заявил, что 19 ноября планирует посетить Турцию для "активизации переговоров" по урегулированию на Украине. Он отметил, что делегация представит партнерам "наработанные решения", а также хочет возобновить обмены и возвращение пленных.

При этом Зеленский не конкретизировал, с кем намерен вести переговоры в Турции, а также содержание своих сообщений. 

Угрозы Трампа поддержать гигантские санкции против КНР и Индии – признак бессилия США
Угрозы Трампа поддержать гигантские санкции против КНР и Индии – признак бессилия США
Россия и Китай должны создать единый фронт против японского реваншизма. Мнение
Россия и Китай должны создать единый фронт против японского реваншизма. Мнение
Введение воинской повинности в ФРГ будет играть против Мерца. Мнение
Введение воинской повинности в ФРГ будет играть против Мерца. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
12:44
Часть выручки с алкоголя и табака предложили направлять на помощь зависимым
12:30
Цена золота впервые с 7 ноября опускалась ниже $4 тыс.
12:16
Трамп: в "Совет мира" по Газе войдут представители самых авторитетных стран
11:59
Российский рынок акций перешел к росту на 1%
11:38
Reuters: Уиткофф намерен принять участие в переговорах с Зеленским в Турции
11:19
Мишустин проводит заседание Совета глав правительств стран ШОС
10:59
Набиуллина указала на рост жалоб на необоснованную блокировку счетов
10:38
Москалькова просит Киев забрать украинцев, эвакуированных РФ из зоны боев
10:20
Стубб считает, что Европе придется вести прямые переговоры с Россией
21:23
Главы МИД России и Индии обсудили аспекты сотрудничества в разных сферах
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения