Reuters: Уиткофф намерен принять участие в переговорах с Зеленским в Турции

Спецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф намерен посетить Турцию 19 ноября и принять участие в переговорах с Владимиром Зеленским. Об этом со ссылкой на турецкий источник передает агентство Reuters.

Некоторое время назад Зеленский заявил, что 19 ноября планирует посетить Турцию для "активизации переговоров" по урегулированию на Украине. Он отметил, что делегация представит партнерам "наработанные решения", а также хочет возобновить обмены и возвращение пленных.

При этом Зеленский не конкретизировал, с кем намерен вести переговоры в Турции, а также содержание своих сообщений.