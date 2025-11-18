Угрозы Трампа поддержать гигантские санкции против КНР и Индии – признак бессилия США
Политика
Reuters: Уиткофф намерен принять участие в переговорах с Зеленским в Турции
18 ноября 2025 / 11:38
© Chip Somodevilla/ Getty Images/ТАСС
Спецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф намерен посетить Турцию 19 ноября и принять участие в переговорах с Владимиром Зеленским. Об этом со ссылкой на турецкий источник передает агентство Reuters.
Некоторое время назад Зеленский заявил, что 19 ноября планирует посетить Турцию для "активизации переговоров" по урегулированию на Украине. Он отметил, что делегация представит партнерам "наработанные решения", а также хочет возобновить обмены и возвращение пленных.
При этом Зеленский не конкретизировал, с кем намерен вести переговоры в Турции, а также содержание своих сообщений.