Российский рынок акций перешел к росту на 1%

Российский рынок акций перешел к росту на более чем 1% после снижения на открытии основной торговой сессии 18 ноября. Курс юаня начал снижаться после роста в начале торгов.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС опускались на 0,37% и торговались на уровне 2 501,36 и 971,26 пункта соответственно. Курс юаня рос на 0,85 копейки и находился на отметке в 11,379 рубля.

К 10:29 мск индекс Мосбиржи перешел к росту до 2 537,46 (+1,07%), индекс РТС составлял 985,27 пункта (+1,07%). Вместе с тем курс юаня начал снижаться - до 11,36 рубля (-1,1 копейки).