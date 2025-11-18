Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Угрозы Трампа поддержать гигантские санкции против КНР и Индии – признак бессилия США
17 ноября 2025 / 21:03
Россия и Китай должны создать единый фронт против японского реваншизма. Мнение
17 ноября 2025 / 20:27
Введение воинской повинности в ФРГ будет играть против Мерца. Мнение
14 ноября 2025 / 20:50
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Российский рынок акций перешел к росту на 1%
18 ноября 2025 / 11:59
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Российский рынок акций перешел к росту на более чем 1% после снижения на открытии основной торговой сессии 18 ноября. Курс юаня начал снижаться после роста в начале торгов.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС опускались на 0,37% и торговались на уровне 2 501,36 и 971,26 пункта соответственно. Курс юаня рос на 0,85 копейки и находился на отметке в 11,379 рубля.

К 10:29 мск индекс Мосбиржи перешел к росту до 2 537,46 (+1,07%), индекс РТС составлял 985,27 пункта (+1,07%). Вместе с тем курс юаня начал снижаться - до 11,36 рубля (-1,1 копейки).

