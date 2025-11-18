Президент США Дональд Трамп считает, что "Совет мира", который будет руководить сектором Газа, составят представители самых авторитетных государств.

"Теперь на Ближнем Востоке мир. А ООН 17 ноября одобрила "Совет мира", который возглавлю я", - отметил Трамп на встрече в Белом доме с участием представителей крупных американских компаний. "Совет мира" будет включать меня и лидеров других очень влиятельных и очень уважаемых государств", - указал он. Согласно плану американского лидера, "Совет мира" должен будет взять на себя внешнее управление Газой на переходный период. Трамп заявил, что состав этого органа будет обнародован позднее. Ожидается, что в него войдет, в частности, экс-премьер Великобритании Тони Блэр.

"Это будет совет, который не похож ни на какой другой, кроме как, может быть, на совет директоров компании McDonald's. У вас очень хороший совет директоров", - подчеркнул глава вашингтонской администрации, обращаясь к представителям упомянутой компании.

"Я думаю, это одна из самых важных вещей, которые ООН когда-либо сделает", - добавил он, имея в виду принятие Советом Безопасности (СБ) ООН американского проекта резолюции в поддержку мирного плана президента США по сектору Газа. За документ проголосовали 13 из 15 членов СБ ООН. РФ и КНР воздержались.

Как заявил постпред России при всемирной организации Василий Небензя после голосования по резолюции 17 ноября: "Главное, чтобы этот документ на стал ширмой для бесконтрольных экспериментов США и Израиля на оккупированной палестинской территории и не превратился в приговор двухгосударственному решению".