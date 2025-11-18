Угрозы Трампа поддержать гигантские санкции против КНР и Индии – признак бессилия США
Экономика
Цена золота впервые с 7 ноября опускалась ниже $4 тыс.
18 ноября 2025 / 12:30
© Донат Сорокин/ ТАСС
Цена фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) опускалась ниже $4 000 за тройскую унцию впервые с 7 ноября текущего года.
По состоянию на 10:36 мск, стоимость золота снижалась на 1,85% и торговалась на уровне $3 999,1 за тройскую унцию. К 10:51 мск цена на драгметалл замедлила снижение до $4 014,1 за унцию (-1,48%).
Вместе с тем стоимость фьючерса на серебро с поставкой в декабре 2025 года снижалась на 2,46% и находилась на отметке в $49,465 за тройскую унцию, свидетельствуют данные торговой площадки.