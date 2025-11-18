Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
17 ноября 2025 / 21:03
17 ноября 2025 / 20:27
14 ноября 2025 / 20:50
Общество
Часть выручки с алкоголя и табака предложили направлять на помощь зависимым
18 ноября 2025 / 12:44
Часть выручки с алкоголя и табака предложили направлять на помощь зависимым
© Максим Григорьев/ ТАСС

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") предложил министру финансов Антону Силуанову установить сбор в размере 3% с производителей и импортеров алкоголя и табака, средства с которого будут направляться на помощь зависимым, передает ТАСС. С соответствующей инициативой Даванков выступил в июне.

Депутат обратил внимание, что бюджетов системы здравоохранения не хватает на реабилитационные программы, связанные с последствиями алкоголизма, курения и наркомании.

"Считаю необходимым ввести специальный целевой сбор с компаний, производящих или импортирующих алкогольную и табачную продукцию - так называемый сбор совести в размере 3% от их выручки. Такой сбор призван стать целевым налогом на прибыль отраслей, чья деятельность формирует массовые зависимости, с направлением средств на преодоление этих самых зависимостей", - указал он.

Даванков отметил, что при совокупном годовом обороте алкогольного и табачного рынков в несколько триллионов рублей такой сбор позволит аккумулировать десятки миллиардов рублей ежегодно на лечение и профилактику зависимостей.

"Для эффективного администрирования "сбора совести" необходимо создать специальную структуру, аналогичную тем, что уже применяются в других отраслях, к примеру, в индустрии азартных игр", - полагает он. 

