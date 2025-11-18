В Москве 18 ноября побит температурный рекорд для этой даты

В Москве обновлен температурный максимум для 18 ноября, показатель достиг 9,5 градуса со знаком плюс. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

"Только что в Москве был побит рекорд 1940 года, который составлял плюс 9,4 градуса. Сейчас температура в столице достигла 9,5 градуса выше нуля, с 1879 года это самое теплое 18 ноября. И температура продолжает повышаться", - отметил специалист.

Вместе с тем, по его словам, нужно иметь в виду, что к вечеру в городе ожидается резкое понижение температуры до 1 градуса, и при ветре начнется гололедица.