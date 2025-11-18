Угрозы Трампа поддержать гигантские санкции против КНР и Индии – признак бессилия США
17 ноября 2025 / 21:03
17 ноября 2025 / 20:27
14 ноября 2025 / 20:50
В Москве 18 ноября побит температурный рекорд для этой даты
18 ноября 2025 / 12:59
© AP Photo/ Alexander Zemlianichenko/ТАСС
В Москве обновлен температурный максимум для 18 ноября, показатель достиг 9,5 градуса со знаком плюс. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.
"Только что в Москве был побит рекорд 1940 года, который составлял плюс 9,4 градуса. Сейчас температура в столице достигла 9,5 градуса выше нуля, с 1879 года это самое теплое 18 ноября. И температура продолжает повышаться", - отметил специалист.
Вместе с тем, по его словам, нужно иметь в виду, что к вечеру в городе ожидается резкое понижение температуры до 1 градуса, и при ветре начнется гололедица.