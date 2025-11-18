Угрозы Трампа поддержать гигантские санкции против КНР и Индии – признак бессилия США
Безопасность
Российские ВС освободили Нечаевку и Цегельное
18 ноября 2025 / 13:15
Российские войска освободили населенный пункт Нечаевка в Днепропетровской области и Цегельное в Харьковской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Отмечается, что подразделения группировки войск "Север" освободили Цегельное в Харьковской области. Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись вглубь обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), освободив Нечаевку в Днепропетровской области, указали в российском оборонном ведомстве.