Общество
Москалькова: Москва и Киев начнут обмен посылками для пленных с 15 декабря
18 ноября 2025 / 13:29
© Сергей Булкин/ ТАСС
Сбор 2 тыс. посылок для пленных России и Украины завершится к 15 декабря, после чего начнется процесс их передачи. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в беседе с ТАСС.
"У нас завершился диалог с Международным комитетом Красного Креста по сбору посылок для российских военнопленных и украинских пленных. До 15 декабря эти посылки будут собраны и мы начнем их передавать", - указала омбудсмен.
Она отметила, что для передачи будет собрано 2 тыс. посылок, обмен ими будет зеркальным.
Вместе с тем ведется работа с семьями российских военнопленных с тем, чтобы в эти посылки выложить письма от родных, близких, от детей, добавила Москалькова.