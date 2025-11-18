Глава ВОЗ: школы стали новым фронтом борьбы с табаком и никотином

Компании, выпускающие электронные сигареты, активно продвигают свою продукцию среди молодежи ради получения крупной прибыли. В этих условиях школы превратились в новую линию фронта в борьбе против табака, отметил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"ВОЗ разделяет глубокую озабоченность школы стремительным ростом популярности вейпинга в молодежной среде", - сказал он, выступая на круглом столе на тему предотвращения никотиновой зависимости. Заседание организовано в рамках 11-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, которая проходит в Женеве с 17 по 22 ноября.

"Мы живем в новой реальности: школы - новый фронт в войне против табака и никотина, где компании активно вербуют новое поколение зависимых", - указал глава ВОЗ. Производители электронных сигарет хотят убедить людей в том, будто это менее вредная продукция по сравнению с табаком, подчеркнул он, добавив, что реклама среди подростков вызывающей привыкание к токсичной продукции - это "не снижение, а создание вреда". "Компании, производящие эту продукцию, не мотивированы снижением вреда. Они преследуют лишь одну цель: получение гигантской прибыли", - акцентировал Гебрейесус.

По его словам, согласно подсчетам ВОЗ, "в мире почти 15 млн подростков употребляют электронные сигареты". Вместе с тем в 63 странах, по которым есть информация, "распространенность вейпинга среди подростков в среднем в девять раз выше, чем среди взрослых". При этом "нет никаких доказательств пользы электронных сигарет для здоровья населения, а вот доказательств их вреда становится все больше", заключил гендиректор организации.

В 2003 году под эгидой ВОЗ была принята Рамочная конвенция по борьбе против табака (вступила в силу в 2005 году). Целью документа заявлена защита нынешнего и будущих поколений от последствий потребления табака и воздействия табачного дыма.