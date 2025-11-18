Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
18 ноября 2025 / 15:57
КОТИРОВКИ
USD
18/11
81.1302
EUR
18/11
94.4179
Новости часа
В Казахстане при пожаре в частном доме погибли 12 человек Греф отметил, что маркетплейсы из-за скидок не доплатили налогов на 1,5 трлн руб.
Москва
18 ноября 2025 / 15:57
Котировки
USD
18/11
81.1302
0.0000
EUR
18/11
94.4179
0.0000
Угрозы Трампа поддержать гигантские санкции против КНР и Индии – признак бессилия США
Угрозы Трампа поддержать гигантские санкции против КНР и Индии – признак бессилия США
17 ноября 2025 / 21:03
Россия и Китай должны создать единый фронт против японского реваншизма. Мнение
Россия и Китай должны создать единый фронт против японского реваншизма. Мнение
17 ноября 2025 / 20:27
Введение воинской повинности в ФРГ будет играть против Мерца. Мнение
Введение воинской повинности в ФРГ будет играть против Мерца. Мнение
14 ноября 2025 / 20:50
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Общество / Здравоохранение и медицина / Политика и религия
Общество
Глава ВОЗ: школы стали новым фронтом борьбы с табаком и никотином
18 ноября 2025 / 13:43
Глава ВОЗ: школы стали новым фронтом борьбы с табаком и никотином
© AP Photo/ Ajit Solanki/ТАСС

Компании, выпускающие электронные сигареты, активно продвигают свою продукцию среди молодежи ради получения крупной прибыли. В этих условиях школы превратились в новую линию фронта в борьбе против табака, отметил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"ВОЗ разделяет глубокую озабоченность школы стремительным ростом популярности вейпинга в молодежной среде", - сказал он, выступая на круглом столе на тему предотвращения никотиновой зависимости. Заседание организовано в рамках 11-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, которая проходит в Женеве с 17 по 22 ноября.

"Мы живем в новой реальности: школы - новый фронт в войне против табака и никотина, где компании активно вербуют новое поколение зависимых", - указал глава ВОЗ. Производители электронных сигарет хотят убедить людей в том, будто это менее вредная продукция по сравнению с табаком, подчеркнул он, добавив, что реклама среди подростков вызывающей привыкание к токсичной продукции - это "не снижение, а создание вреда". "Компании, производящие эту продукцию, не мотивированы снижением вреда. Они преследуют лишь одну цель: получение гигантской прибыли", - акцентировал Гебрейесус.

По его словам, согласно подсчетам ВОЗ, "в мире почти 15 млн подростков употребляют электронные сигареты". Вместе с тем в 63 странах, по которым есть информация, "распространенность вейпинга среди подростков в среднем в девять раз выше, чем среди взрослых". При этом "нет никаких доказательств пользы электронных сигарет для здоровья населения, а вот доказательств их вреда становится все больше", заключил гендиректор организации.

В 2003 году под эгидой ВОЗ была принята Рамочная конвенция по борьбе против табака (вступила в силу в 2005 году). Целью документа заявлена защита нынешнего и будущих поколений от последствий потребления табака и воздействия табачного дыма. 

Угрозы Трампа поддержать гигантские санкции против КНР и Индии – признак бессилия США
Угрозы Трампа поддержать гигантские санкции против КНР и Индии – признак бессилия США
Россия и Китай должны создать единый фронт против японского реваншизма. Мнение
Россия и Китай должны создать единый фронт против японского реваншизма. Мнение
Введение воинской повинности в ФРГ будет играть против Мерца. Мнение
Введение воинской повинности в ФРГ будет играть против Мерца. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
14:16
В Казахстане при пожаре в частном доме погибли 12 человек
13:58
Греф отметил, что маркетплейсы из-за скидок не доплатили налогов на 1,5 трлн руб.
13:43
Глава ВОЗ: школы стали новым фронтом борьбы с табаком и никотином
13:29
Москалькова: Москва и Киев начнут обмен посылками для пленных с 15 декабря
13:15
Российские ВС освободили Нечаевку и Цегельное
12:59
В Москве 18 ноября побит температурный рекорд для этой даты
12:44
Часть выручки с алкоголя и табака предложили направлять на помощь зависимым
12:30
Цена золота впервые с 7 ноября опускалась ниже $4 тыс.
12:16
Трамп: в "Совет мира" по Газе войдут представители самых авторитетных стран
11:59
Российский рынок акций перешел к росту на 1%
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения