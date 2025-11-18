Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
18 ноября 2025 / 15:57
КОТИРОВКИ
USD
18/11
81.1302
EUR
18/11
94.4179
Новости часа
В Казахстане при пожаре в частном доме погибли 12 человек Греф отметил, что маркетплейсы из-за скидок не доплатили налогов на 1,5 трлн руб.
Москва
18 ноября 2025 / 15:57
Котировки
USD
18/11
81.1302
0.0000
EUR
18/11
94.4179
0.0000
Угрозы Трампа поддержать гигантские санкции против КНР и Индии – признак бессилия США
Угрозы Трампа поддержать гигантские санкции против КНР и Индии – признак бессилия США
17 ноября 2025 / 21:03
Россия и Китай должны создать единый фронт против японского реваншизма. Мнение
Россия и Китай должны создать единый фронт против японского реваншизма. Мнение
17 ноября 2025 / 20:27
Введение воинской повинности в ФРГ будет играть против Мерца. Мнение
Введение воинской повинности в ФРГ будет играть против Мерца. Мнение
14 ноября 2025 / 20:50
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Экономика / Бизнес и финансы / Торговые войны
Экономика
Греф отметил, что маркетплейсы из-за скидок не доплатили налогов на 1,5 трлн руб.
18 ноября 2025 / 13:58
Греф отметил, что маркетплейсы из-за скидок не доплатили налогов на 1,5 трлн руб.
© Михаил Синицын/ ТАСС

Согласно оценкам Сбера, маркетплейсы в текущем году не доплатили налогов за счет скидок на 1,5 трлн рублей. На это обратил внимание глава банка Герман Греф в ходе конференции ЦБ "Фокус на клиента".

"По нашим подсчетам, маркетплейсы в 2025 году недоплатили налогов на 1,5 трлн рублей. То есть все скидки, которые дают, - они за наш с вами счет. И мне нисколько не жалко физическую сеть, но мне неприятно, когда маркетплейсы неправомерно забирают долю на рынке у физических сетей за счет нерыночных условий конкуренции, обеспеченных со стороны государства", - указал он.

Греф также отметил, что рынок маркетплейсов не урегулирован, и эти площадки фактически остаются вне конкуренции, особенно в части налогообложения. 

Угрозы Трампа поддержать гигантские санкции против КНР и Индии – признак бессилия США
Угрозы Трампа поддержать гигантские санкции против КНР и Индии – признак бессилия США
Россия и Китай должны создать единый фронт против японского реваншизма. Мнение
Россия и Китай должны создать единый фронт против японского реваншизма. Мнение
Введение воинской повинности в ФРГ будет играть против Мерца. Мнение
Введение воинской повинности в ФРГ будет играть против Мерца. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
14:16
В Казахстане при пожаре в частном доме погибли 12 человек
13:58
Греф отметил, что маркетплейсы из-за скидок не доплатили налогов на 1,5 трлн руб.
13:43
Глава ВОЗ: школы стали новым фронтом борьбы с табаком и никотином
13:29
Москалькова: Москва и Киев начнут обмен посылками для пленных с 15 декабря
13:15
Российские ВС освободили Нечаевку и Цегельное
12:59
В Москве 18 ноября побит температурный рекорд для этой даты
12:44
Часть выручки с алкоголя и табака предложили направлять на помощь зависимым
12:30
Цена золота впервые с 7 ноября опускалась ниже $4 тыс.
12:16
Трамп: в "Совет мира" по Газе войдут представители самых авторитетных стран
11:59
Российский рынок акций перешел к росту на 1%
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения