Греф отметил, что маркетплейсы из-за скидок не доплатили налогов на 1,5 трлн руб.

Согласно оценкам Сбера, маркетплейсы в текущем году не доплатили налогов за счет скидок на 1,5 трлн рублей. На это обратил внимание глава банка Герман Греф в ходе конференции ЦБ "Фокус на клиента".

"По нашим подсчетам, маркетплейсы в 2025 году недоплатили налогов на 1,5 трлн рублей. То есть все скидки, которые дают, - они за наш с вами счет. И мне нисколько не жалко физическую сеть, но мне неприятно, когда маркетплейсы неправомерно забирают долю на рынке у физических сетей за счет нерыночных условий конкуренции, обеспеченных со стороны государства", - указал он.

Греф также отметил, что рынок маркетплейсов не урегулирован, и эти площадки фактически остаются вне конкуренции, особенно в части налогообложения.