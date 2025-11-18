Угрозы Трампа поддержать гигантские санкции против КНР и Индии – признак бессилия США
17 ноября 2025 / 21:03
17 ноября 2025 / 20:27
14 ноября 2025 / 20:50
Греф отметил, что маркетплейсы из-за скидок не доплатили налогов на 1,5 трлн руб.
18 ноября 2025 / 13:58
© Михаил Синицын/ ТАСС
Согласно оценкам Сбера, маркетплейсы в текущем году не доплатили налогов за счет скидок на 1,5 трлн рублей. На это обратил внимание глава банка Герман Греф в ходе конференции ЦБ "Фокус на клиента".
"По нашим подсчетам, маркетплейсы в 2025 году недоплатили налогов на 1,5 трлн рублей. То есть все скидки, которые дают, - они за наш с вами счет. И мне нисколько не жалко физическую сеть, но мне неприятно, когда маркетплейсы неправомерно забирают долю на рынке у физических сетей за счет нерыночных условий конкуренции, обеспеченных со стороны государства", - указал он.
Греф также отметил, что рынок маркетплейсов не урегулирован, и эти площадки фактически остаются вне конкуренции, особенно в части налогообложения.