18 ноября 2025 / 17:28
17 ноября 2025 / 21:03
17 ноября 2025 / 20:27
14 ноября 2025 / 20:50
В Казахстане при пожаре в частном доме погибли 12 человек
18 ноября 2025 / 14:16
В результате пожаре в двухэтажном частном доме в Туркестанской области Казахстана погибли 12 человек, в том числе 9 детей. Об этом информировали в департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) области.

"Поступил сигнал о возгорании в двухэтажном частном жилом доме в селе Алгабас Жетысайского района. В ходе проведения разведки и тушения пожара из дома были эвакуированы три человека в бессознательном состоянии. Внутри найдены 12 погибших, включая 9 детей", - говорится в сообщении.

На месте работают экстренные службы. Причины возгорания устанавливаются.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью людей во время пожара, заявили в пресс-службе казахстанского лидера. Правительству и главе администрации Туркестанской области поручено оказать всю необходимую помощь близким родственникам и провести расследование причин трагедии, указали в пресс-службе. 

