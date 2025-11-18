В Казахстане при пожаре в частном доме погибли 12 человек

В результате пожаре в двухэтажном частном доме в Туркестанской области Казахстана погибли 12 человек, в том числе 9 детей. Об этом информировали в департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) области.

"Поступил сигнал о возгорании в двухэтажном частном жилом доме в селе Алгабас Жетысайского района. В ходе проведения разведки и тушения пожара из дома были эвакуированы три человека в бессознательном состоянии. Внутри найдены 12 погибших, включая 9 детей", - говорится в сообщении.

На месте работают экстренные службы. Причины возгорания устанавливаются.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью людей во время пожара, заявили в пресс-службе казахстанского лидера. Правительству и главе администрации Туркестанской области поручено оказать всю необходимую помощь близким родственникам и провести расследование причин трагедии, указали в пресс-службе.