Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
18 ноября 2025 / 17:28
КОТИРОВКИ
USD
18/11
81.1302
EUR
18/11
94.4179
Новости часа
В РПЦ после убийства ребенка в Балашихе обратили внимание на опасность увлечений эзотерикой Песков: от Киева нет сигналов о готовности возобновить переговоры
Москва
18 ноября 2025 / 17:28
Котировки
USD
18/11
81.1302
0.0000
EUR
18/11
94.4179
0.0000
Угрозы Трампа поддержать гигантские санкции против КНР и Индии – признак бессилия США
Угрозы Трампа поддержать гигантские санкции против КНР и Индии – признак бессилия США
17 ноября 2025 / 21:03
Россия и Китай должны создать единый фронт против японского реваншизма. Мнение
Россия и Китай должны создать единый фронт против японского реваншизма. Мнение
17 ноября 2025 / 20:27
Введение воинской повинности в ФРГ будет играть против Мерца. Мнение
Введение воинской повинности в ФРГ будет играть против Мерца. Мнение
14 ноября 2025 / 20:50
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Безопасность / Украина сегодня / СВО
Безопасность
Песков: никакие самолеты не помогут Украине изменить ситуацию на фронтах
18 ноября 2025 / 14:30
Песков: никакие самолеты не помогут Украине изменить ситуацию на фронтах
© Артём Геодакян/ТАСС

Возможная передача французских самолетов Rafale не поможет Украине изменить ситуацию на поле боя. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при общении с журналистами.

По его словам, "какие бы самолеты ни продавались" Киеву, это не сможет поменять "ситуацию на фронтах". Такое положение отмечают все военные эксперты, добавил представитель Кремля.

Угрозы Трампа поддержать гигантские санкции против КНР и Индии – признак бессилия США
Угрозы Трампа поддержать гигантские санкции против КНР и Индии – признак бессилия США
Россия и Китай должны создать единый фронт против японского реваншизма. Мнение
Россия и Китай должны создать единый фронт против японского реваншизма. Мнение
Введение воинской повинности в ФРГ будет играть против Мерца. Мнение
Введение воинской повинности в ФРГ будет играть против Мерца. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
15:44
В РПЦ после убийства ребенка в Балашихе обратили внимание на опасность увлечений эзотерикой
15:30
Песков: от Киева нет сигналов о готовности возобновить переговоры
15:17
Володин заверил, что все социальные обязательства перед россиянами будут выполнены
14:59
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 206 беспилотников ВСУ
14:47
Жители России назвали лучших актеров и актрис 2025 года
14:30
Песков: никакие самолеты не помогут Украине изменить ситуацию на фронтах
14:16
В Казахстане при пожаре в частном доме погибли 12 человек
13:58
Греф отметил, что маркетплейсы из-за скидок не доплатили налогов на 1,5 трлн руб.
13:43
Глава ВОЗ: школы стали новым фронтом борьбы с табаком и никотином
13:29
Москалькова: Москва и Киев начнут обмен посылками для пленных с 15 декабря
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения