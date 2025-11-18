Угрозы Трампа поддержать гигантские санкции против КНР и Индии – признак бессилия США
17 ноября 2025 / 21:03
17 ноября 2025 / 20:27
14 ноября 2025 / 20:50
Безопасность
Песков: никакие самолеты не помогут Украине изменить ситуацию на фронтах
18 ноября 2025 / 14:30
© Артём Геодакян/ТАСС
Возможная передача французских самолетов Rafale не поможет Украине изменить ситуацию на поле боя. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при общении с журналистами.
По его словам, "какие бы самолеты ни продавались" Киеву, это не сможет поменять "ситуацию на фронтах". Такое положение отмечают все военные эксперты, добавил представитель Кремля.