Песков: никакие самолеты не помогут Украине изменить ситуацию на фронтах

Возможная передача французских самолетов Rafale не поможет Украине изменить ситуацию на поле боя. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при общении с журналистами.

По его словам, "какие бы самолеты ни продавались" Киеву, это не сможет поменять "ситуацию на фронтах". Такое положение отмечают все военные эксперты, добавил представитель Кремля.