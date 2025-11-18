Жители России назвали лучших актеров и актрис 2025 года

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, жители России считают Сергея Безрукова и Сергея Бурунова актерами года в стране, третье место разделили Юра Борисов и Александр Петров.

"Константин Хабенский, некогда возглавлявший народный рейтинг, несколько утратил свои позиции. Если в 2023 году ему буквально "дышали в спину" коллеги по цеху Сергей Безруков и Владимир Машков, а в 2024 году пьедестал зрительского почета с ним разделил Сергей Бурунов, то в 2025 году в лидеры вырвался Сергей Безруков (15% от давших содержательный ответ, +6 п.п. за год), оказавшись плечом к плечу со звездой комедийных проектов Сергеем Буруновым (14%)", - следует из материалов соцслужбы.

Как отмечается, Хабенский расположился только на шестой строчке в списке зрительских симпатий (7%). Прорывом текущего года социологи назвали Юру Борисова (10% против 1-3% в 2022-2024 годы). Третье место с Борисовым разделил Александр Петров - каждый 10-й респондент также назвал его актером года.

Вместе с тем лучшими актрисами 2025 года опрошенные назвали Марию Аронову, Светлану Ходченкову и Анну Пересильд (по 7%). Два года назад, в 2023 году, обладательницей звания лучшая актриса была ее мама - Юлия Пересильд. Елизавета Боярская набирает в нынешнем замере 5%, Екатерина Климова, Екатерина Гусева, Марина Александрова, Настасья Самбурская и Анна Ковальчук - по 4%. Кроме того, сограждане выделили в любимцы народную артистку СССР Алису Фрейндлих.

Лучшей отечественной кинокартиной стал "Август" (20%). В народный рейтинг также вошли "Чебурашка" (6%), "Алиса в стране чудес" (4%), "Волшебник изумрудного города" (3%), "Горыныч" (2%), "Мастер и Маргарита" (2%). Лучшим сериалом, по мнению россиян, стал "След" (8%).

Опрос проводился 31 октября среди 1 600 человек старше 18 лет.