Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 206 беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 3 управляемые авиабомбы и 206 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО уничтожены 3 управляемые авиационные бомбы и 206 беспилотников самолетного типа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 97 303 беспилотника, 636 зенитных ракетных комплексов, 26 086 танков и других боевых бронемашин, 1 613 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31 381 орудие полевой артиллерии и минометов, 46 993 единицы специальной военной автомобильной техники.