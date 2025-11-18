Володин заверил, что все социальные обязательства перед россиянами будут выполнены

Государство выполнит все свои социальные обязательства перед россиянами, а некоторые стандарты жизни даже будут повышены. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в преддверии рассмотрения во втором чтении проекта федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов.

"Все социальные обязательства перед гражданами будут выполнены. Более того, мы принимаем более высокие стандарты. И, безусловно, ни в чем не будут нуждаться участники специальной военной операции, мы постарались сделать все для этого", - отметил он при общении с журналистами.

Володин также обратил внимание, что бюджет принимается "в непростых условиях вызовов". "России объявлены более 30 тысяч санкций. Вы видите, какие недружественные действия со стороны Европейского союза предпринимается в отношении наших активов", - указал он.