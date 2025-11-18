Песков: от Киева нет сигналов о готовности возобновить переговоры

Киев не передавал ответ на мирные инициативы Москвы, равно как и информацию о готовности возобновить переговоры. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга, передает ТАСС.

"К настоящему времени никакой информации мы из Киева не получали. По всей видимости, Владимир Зеленский имел в виду те контакты, которые будут проходить завтра в Стамбуле. Это контакты Зеленского с нашими турецкими друзьями, к которым, вероятно, присоединится cпецпосланник президента США Стивен Уиткофф", - указал он, добавив, что Кремль будет ждать результатов этой встречи.

Некоторое время назад Зеленский сообщил, что 19 ноября посетит Турцию для "активизации переговоров" по украинскому урегулированию. Агентство Reuters, ссылаясь на турецкий источник, информировало о том, что спецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф намерен посетить Турцию 19 ноября и принять участие в переговорах с Зеленским.