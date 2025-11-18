Палестинская государственность превращается в фантом

Нина Тихонова, международный обозреватель

Совет Безопасности ООН одобрил американский проект резолюции, который предусматривает создание международных сил стабилизации (МСС) в секторе Газа. Речь идет о формированиях, действующих вне рамок миротворческих миссий под эгидой Всемирной организации. МСС будут работать в координации с Египтом и Израилем. Они займутся содействием доставки гуманитарной помощи, подготовкой палестинской полиции и контролем за разоружением ХАМАС.

Документ был одобрен 13 из 15 членов Совбеза ООН. Россия и Китай воздержались. Москва ранее направляла на рассмотрение свой проект резолюции. Однако тот так и не был вынесен на голосование. Как пояснил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, такая позиция Москвы связана с поддержкой, которую выразил ряд арабских стран американскому документу.

Вместе с тем дипломат обрушился с критикой на новую резолюцию, указав, что она является "ширмой для бесконтрольных экспериментов США и Израиля над оккупированной палестинской территорией" и "приговором двухгосударственному решению".

Москва неоднократно обвиняла Вашингтон в попытках монополизации ближневосточного урегулирования. Наиболее явным образом это проявляется в ситуации с сектором Газа. При наличии посредников в лице Египта и Катара, американцы, однако, оставляют им техническую роль взаимодействия со сторонами конфликта. Но когда речь заходит о формуле политического урегулирования, то тут второе и третье мнение не допускаются. Именно такой подход США попытались продавить в Совбезе ООН и преуспели в этом.

На первый взгляд, критика Москвы в адрес Вашингтона может выглядеть странной. Все-таки надо признать, что американцы добились прекращения огня в секторе Газа. Казалось бы, продемонстрировав результат, они могут продолжать работать дальше. Но дьявол кроется в деталях. По сути, действия Вашингтона - это не что иное, как стремление перехватить повестку. "Квартет" посредников по ближневосточному урегулированию (Россия, США, ЕС и ООН) уже скорее мертв, чем жив. Как и само урегулирование. Но в данном случае имеет место попытка сдвинуть Всемирную организацию на периферию, заняться "наведением порядка" единолично и сформировать в регионе такую конфигурацию, которая будет основываться не на известных принципах двухгосударственного урегулирования, а на интересах самих США. И немного Израиля.

Между тем российский проект содержал в себе просьбу к генеральному секретарю ООН подготовить варианты многонациональных сил стабилизации. Иными словами, имела место попытка вернуть Всемирной организации координирующую роль в этих процессах и уйти от американской самостийности в этом процессе. Но, видимо, другие заинтересованные игроки решили пойти, что называется, по накатанной. ХАМАС, к слову, американский документ раскритиковал.

Россия, конечно, могла бы воспользоваться правом вето и заблокировать проект резолюции. Но, видимо, у Москвы были свои причины поступить так, как она поступила. Это и позиция арабских и исламских стран, в том числе самой Палестины в лице руководства в Рамаллахе. Все-таки довольно нелепо идти против государств региона, пусть даже их подходы кажутся странными. Кроме того, в столь чувствительной для президента Дональда Трампа теме Москва, вероятно, решила не создавать почву для дополнительной напряженности и не подрывать то, что еще осталось от российско-американского диалога.

Теперь США фактически получили от Совбеза ООН карт-бланш. Надеяться, что они будут строго придерживаться даже своего собственного документа, было бы чересчур опрометчиво. Еще жива память о резолюции по созданию бесполетной зоны над Ливией во время противостояния Муаммара Каддафи и вооруженной оппозиции в 2011 году. Тогда силы НАТО быстро перешли от уничтожения самолетов и вертолетов к ударам по наземным силам, а после - по мостам, дорогам и другим объектам, которые не имеют никакого отношения к авиации.

Что интересно, еще до принятия нынешней резолюции в СМИ появились утечки, что на палестинский эксклав у американцев особые планы. Газета The Guardian, ссылаясь на документы военного планирования США, сообщила, что сектор Газа будет разделен на две части. В так называемой "зеленой зоне" совместно с израильскими силами будут развернуты МСС - 1,5 тыс. военных из Великобритании и до 1 тыс. из Франции. Здесь планируется провести разминирование и начать восстановительные работы. Между тем "красную зону" Вашингтон намерен оставить в руинах. В последней сейчас находится большая часть населения сектора Газа. Его будут стимулировать перемещаться в "зеленую зону".

Как бы то ни было, ни о каком независимом государстве речи не идет, хотя слова о пути к "палестинскому самоопределению и государственности" были зафиксированы в новой резолюции. И даже на квазигосударственное образование сектор Газа едва ли будет похож. К тому же израильские чиновники, комментируя любые подвижки, не перестают повторять, что Палестина никогда не будет создана. Пока же все выглядит так, будто как минимум из значительной части сектора Газа собираются создать своего рода зону отчуждения, которая подойдет разве что для съемок фильмов ужасов или станет притягивать любителей посетить с риском для жизни заброшенные места. Но для жизни простых людей он едва ли будет пригодным.