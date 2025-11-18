В РПЦ после убийства ребенка в Балашихе обратили внимание на опасность увлечений эзотерикой

Увлечения эзотерическими и оккультными учениями могут сделать их адептов опасными для общества, примером чего послужило недавнее убийство ребенка в Москве. На это обратил внимание председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов в беседе с ТАСС.

Ранее стало известно, что женщина, подозреваемая в убийстве сына, лежала в психиатрической больнице, а также употребляла наркотические вещества и увлекалась эзотерикой.

"Подозреваемая в зверском убийстве ребенка увлекалась эзотерикой и магией. Известно, что увлечение общением с потусторонними силами, тем более в сочетании с изменяющими сознание веществами часто приводит адептов к фактической одержимости и социальной опасности. Русская православная церковь неоднократно ставила вопрос о законодательном запрете рекламы оккультных "услуг" и практик", - отметил Лукьянов.

По его словам, согласно информации СМИ, подозреваемая женщина "страдала не только от различных зависимостей, но и увлеклась эзотерическими и оккультными учениями", а также "называла себя ведьмой".

Собеседник агентства также обратил внимание, что сторонники оккультных практик часто поддерживают радикальные идеи в отношении духовенства традиционных религий.

"Популяризация оккультных практик через рекламу влечет за собой духовную деградацию общества. Необходимо как можно скорее ввести запрет на рекламу оккультизма и магии", - подчеркнул Лукьянов.