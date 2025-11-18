Путин: расчеты России со странами ШОС в нацвалютах превышают 97%

Макрон устроил показуху с истребителями для Киева - политолог
18 ноября 2025 / 18:33
18 ноября 2025 / 18:05
17 ноября 2025 / 21:03
18 ноября 2025 / 15:59
© Кристина Кормилицына/POOL/TASS
Объем расчетов России с партнерами по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в национальных валютах превышает 97%. На этом акцентировал внимание президент РФ Владимир Путин при общении в Кремле с руководителями делегаций, которые участвовали в состоявшемся в Москве Совете глав правительств стран ШОС.
"Важно, что в коммерческих операциях между участниками организации последовательно растет доля национальных валют. Например, в торговле России с партнерами по ШОС этот показатель уже составляет более 97%", - указал глава российского государства.