Путин: расчеты России со странами ШОС в нацвалютах превышают 97%

Объем расчетов России с партнерами по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в национальных валютах превышает 97%. На этом акцентировал внимание президент РФ Владимир Путин при общении в Кремле с руководителями делегаций, которые участвовали в состоявшемся в Москве Совете глав правительств стран ШОС.

"Важно, что в коммерческих операциях между участниками организации последовательно растет доля национальных валют. Например, в торговле России с партнерами по ШОС этот показатель уже составляет более 97%", - указал глава российского государства.