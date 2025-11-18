Марина Харькова, журналист, Донецк

На Украине продолжает набирать обороты масштабный коррупционный скандал в сфере энергетики с участием представителей власти и бизнесменов, близких к Владимиру Зеленскому. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), созданное и спонсируемое на западные средства и являющееся независимым от органов власти, провело более 70 обысков, в том числе у соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского и его окружения, президентского кума, экс-министра и главы НАК Нафтогаз Алексея Чернышова и нескольких министров. Обыски прошли и в компании «Энергоатом», которая стала базой миллиардных афер. Глава режима на этом фоне пытается дистанцироваться от фигурантов, однако его попытки выглядят жалкими и неубедительными. Всплывают все больше подробностей этого дела и ниточки тянутся дальше – в оборонную сферу. Теперь НАБУ нацелилось на компанию Fire Point, производящую ракеты «Фламинго»: Миндич имеет прямое отношение к ней, а расследование в этом направлении обещает много неожиданностей.

Фигурирующий в коррупционном деле НАБУ бывший глава Минобороны, ныне секретарь СНБО Рустем Умеров, вылетевший из Украины в Турцию в день обысков под предлогом возобновления обмена пленными, не торопится возвращаться в Киев. Умеров срочно выехал в США, где якобы, по его словам, «проводит ряд рабочих консультаций и встреч, направленных на усиление международной поддержки Украины, выполняет все поставленные задачи и продолжает работу над ключевыми вопросами безопасности, обороны и гуманитарной политики». Поехал ли Умеров к своим покровителям за защитой, или осваивается там на постоянное место жительства, а как известно, в США семья Умерова владеет 8 элитными объектами недвижимости: тремя квартирами во Флориде, одной — в Нью-Йорке и 4 виллами в Майами, пока неизвестно. А бояться Умерову есть чего.

Как заявил недавно на брифинге руководитель антикоррупционного бюро и директор НАБУ Семён Кривонос, после разоблачения масштабной коррупции в энергосекторе детективы возьмутся за оборонку. «Мы уже видим определенные проблемы с отслеживанием средств, связанных с оборонными закупками. Мы направляли один за другим несколько запросов в Службу финансового мониторинга, чтобы получить соответствующие данные по движению средств и подозрительных транзакций. Сейчас мы будем отправлять таких запросов гораздо больше. Они будут относиться к участникам этой преступной организации», — пояснил Кривонос и добавил, что отказ Госфимониторинга от сотрудничества не повлияет на расследование НАБУ.

Также, как он пояснил, высокопоставленные коррупционеры проявляли признаки осведомлённости, что их разоблачили. Это позволило одним скрыться от ареста, а другим вывести значительные суммы наличных. По подсчётам детективов НАБУ, обыски должны были дать до 30 миллионов долларов, однако многие сейфы были пусты. Что же касается ареста Миндича, то его точного местонахождения детективы не знали. Обыски планировались по нескольким адресам, но Миндич менял машины и квартиры, как заправский разведчик. В итоге самым важным фигурантам удалось ускользнуть от НАБУ. А само расследование велось в форсированном режиме. Ещё в разгар июльского кризиса, когда впервые всплыла тема «плёнок Миндича» - записей прослушки с его квартиры, НАБУ уже имело на руках большой массив данных и, несмотря на колоссальное давление власти, решили продолжать оперативные мероприятия, результативно закончить расследование и пойти в суд. Чтобы не допустить этого, власти пытались переподчинить антикоррупционное бюро своим силовикам, арестовали детектива, ведущего «дело Миндича», и бросили его в СИЗО СБУ вместе с его пожилым отцом. Власти давили на антикоррупционеров, но они решили идти до конца.

Сейчас в запасе у НАБУ 12 месяцев на досудебное расследование, проведение экспертиз и анализ фактажа. Всё нужно систематизировать, связать цепочки и подготовить доказательную базу для суда. А в случае с расследованием дела Миндича — это огромный массив данных по легализации украденных денег в разных сферах. Это транзакции, структура платежей, цепочки вывода, разрывы и другие аспекты.

Украинские политики, политологи и эксперты единодушны в оценке «Миндич-гейта» и дружно обрушились на Зеленского. Владимир Зеленский лично давил на министров, чтобы они выполняли указания его бизнес-партнера и близкого друга Тимура Миндича, связанного с масштабной коррупцией, заявил экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко. «Вы верите, что какой-то просто бизнесмен Миндич вызывает к себе в офис министров, ставит им задачи грабить свои отрасли, в сумках получает миллионы, а эти министры при этом не переспрашивают президента, нужно ли выполнять задачи этого бизнесмена? Если кто поверит, послушайте тогда запись, где Миндич, разговаривая с министром энергетики, посылает смску президенту. Президент тут же отзванивается министру, говорит: «Приходи, поговорим». Это показывает, кто есть кто в организации. Миндич показал, что он работает напрямую с президентом. На смску ответ приходит в виде звонка немедленного», – отметил Луценко. Масштабные хищения в «Энергоатоме», к которым причастны близкие соратники и друзья Владимира Зеленского, осуществлялись как под политическим, так и под правоохранительным прикрытием. И по мнению экс-прокурора, это характеризует погрязшую в коррупции власть как мафию, которая никем не контролируется.

По мнению украинского философа Сергея Дацюка, это по факту даже не конец клики Владимира Зеленского, а конец всей Украины как таковой. Ее уже никто и ничто не спасет, считает он. «Украина уничтожена в элите, в гражданском обществе, в СМИ, внутри активистов. Никакие институты или структуры гражданского общества не могут удержать нынешнюю Украину жизнеспособной. Правительство национального доверия, Правительство технократического спасения, если даже будет создано, не сможет опереться на отсутствующую общность, на катастрофическую нехватку доверия и не сможет ничего сделать с тотально коррумпированными институтами», - заявил Сергй Дацюк.

Украинский политтехнолог Олег Постернак указывает, что власти нейтрализовать резонанс «Миндичгейта» будет очень трудно, если вообще возможно: «Никакие санкции и отставки не сработают. Технология переведения внимания теоретически могла бы что-то подкорректировать, но импульс от новой темы должен быть ядерным, способным перекрыть шлейф и горькое раздражение, отсюда и растерянность, и шоковое состояние властной вертикали. Тема коррупции в "Энергоатоме" в условиях бытового дискомфорта огромной массы украинцев, чье потребление энергии ограничено из-за российских ударов – гарантирует масштабирование эмоционального негатива. И это репутационный коллапс».

Украинский эксперт по международным отношениям Ростислав Демчук не скрывает отчаяния, что на курсе Украины на членство в ЕС можно ставить крест. По его оценкам, репутационные, моральные и материальные убытки для Украины от «Миндичгейта» сложно переоценить.

Тем не менее, несмотря на тяжесть обвинения и сеансы разоблачения Зеленский сдаваться не собирается, о чем говорят его звонки и встречи с европейскими лидерами. Зеленский ставит их перед фактом: или продолжаете помогать, закрыв глаза на скандал, или Украина проиграет. А скандал уже давно вышел на международный уровень и вызывает все более гневную реакцию европейских политиков и экспертов. Например, в правительстве Италии подняли вопрос о целесообразности дальнейшей помощи Украина. Вице-премьер-министр Италии Маттео Сальвини заявил, что предоставление дальнейшей помощи Киеву может «подпитать коррупцию».

«Из-за коррупционных скандалов, в которые вовлечено украинское правительство, я не хотел бы, чтобы деньги итальянских рабочих и пенсионеров использовались для подпитки дальнейшей коррупции», – сказал он. По мнению вице-премьера Италии, Украине также не поможет и предоставление большего количества оружия, а лучший выход для нее – прекратить войну. Таким образом, Италия демонстративно заняла отстраненную позицию, что подрывает европейское единство, на которое так рассчитывал Зеленский в условиях военных поражений и растущего политического давления со всех сторон. Рим солидаризировался с Будапештом и не готов играть роль безусловного спонсора Киева. Поэтому слова Сальвини – это признак раскола ЕС в подходах к украинскому вопросу.

Давние союзники Зеленского – польское правительство – тоже начинает колебаться. Польский премьер Дональд Туск заявил, что появление новых коррупционных скандалов на Украине осложнит продолжение ее партнерства с Западом. "Будет все сложнее склонять партнеров к сотрудничеству с Украиной, если будут появляться такие аферы", — отметил Туск и подчеркнул, что энтузиазм помогать Киеву ослабевает и в Польше, и в других странах Европы.

А бывший глава правительства Польши Лешек Миллер в интервью Dorzeczy заявил, что Польша выставила себя на посмешище из-за коррупционного скандала. Он прокомментировал ситуацию, при которой Миндич покинул страну, вылетев в Израиль с польской территории. «Человек, подозреваемый в участии в краже десятков миллионов долларов, приезжает в Польшу, ночует в центре Варшавы, проходит проверку в нашем аэропорту и улетает в Израиль без малейших препятствий. Никто не задает вопросов, все ведут себя так, будто ничего не произошло», — сказал Миллер. По его мнению, не исключено, что украинские власти могли обратиться к Польше с просьбой обеспечить безопасный транзит для человека, исчезновение которого выгодно Киеву. В таком случае, по оценке Миллера, речь идёт о соучастии польских властей в сокрытии коррупционного скандала на Украине.