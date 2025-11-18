Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
18 ноября 2025 / 19:00
КОТИРОВКИ
USD
18/11
81.1302
EUR
18/11
94.4179
Новости часа
Макрон устроил показуху с истребителями для Киева - политолог Политолог Багдасаров: американский план по Газе – меньшее из зол.
Москва
18 ноября 2025 / 19:00
Котировки
USD
18/11
81.1302
0.0000
EUR
18/11
94.4179
0.0000
Макрон устроил показуху с истребителями для Киева - политолог
Макрон устроил показуху с истребителями для Киева - политолог
18 ноября 2025 / 18:33
Политолог Багдасаров: американский план по Газе – меньшее из зол.
Политолог Багдасаров: американский план по Газе – меньшее из зол.
18 ноября 2025 / 18:05
Угрозы Трампа поддержать гигантские санкции против КНР и Индии – признак бессилия США
Угрозы Трампа поддержать гигантские санкции против КНР и Индии – признак бессилия США
17 ноября 2025 / 21:03
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Политика / Шанхайское сотрудничество / Антироссийские санкции США
Политика
Песков: поддержанные Трампом "сверхсанкции" против РФ не отразятся на работе ШОС
18 ноября 2025 / 16:15
Песков: поддержанные Трампом "сверхсанкции" против РФ не отразятся на работе ШОС
© Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Законопроект Конгресса о "сокрушительных" санкциях в отношении России, который предусматривает применение рестрикций против третьих стран за сотрудничество с Москвой, никак не повлияет на работу Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя поддержанную президентом США Дональдом Трампом инициативу.

"На работе ШОС это никак не скажется. Пока идет законопроект, мы пока не понимаем, какая судьба этого законопроекта и что именно поддержал Трамп", - сказал он в беседе с журналистами.

Макрон устроил показуху с истребителями для Киева - политолог
Макрон устроил показуху с истребителями для Киева - политолог
Политолог Багдасаров: американский план по Газе – меньшее из зол.
Политолог Багдасаров: американский план по Газе – меньшее из зол.
Угрозы Трампа поддержать гигантские санкции против КНР и Индии – признак бессилия США
Угрозы Трампа поддержать гигантские санкции против КНР и Индии – признак бессилия США
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
16:45
Президент РФ дал старт строительству атомного ледокола "Сталинград"
16:32
Дед Мороз: уехавшие из страны россияне просят напоминающие о России подарки
16:15
Песков: поддержанные Трампом "сверхсанкции" против РФ не отразятся на работе ШОС
15:59
Путин: расчеты России со странами ШОС в нацвалютах превышают 97%
15:44
В РПЦ после убийства ребенка в Балашихе обратили внимание на опасность увлечений эзотерикой
15:30
Песков: от Киева нет сигналов о готовности возобновить переговоры
15:17
Володин заверил, что все социальные обязательства перед россиянами будут выполнены
14:59
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 206 беспилотников ВСУ
14:47
Жители России назвали лучших актеров и актрис 2025 года
14:30
Песков: никакие самолеты не помогут Украине изменить ситуацию на фронтах
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения