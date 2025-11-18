Макрон устроил показуху с истребителями для Киева - политолог
18 ноября 2025 / 18:33
Политолог Багдасаров: американский план по Газе – меньшее из зол.
18 ноября 2025 / 18:05
Угрозы Трампа поддержать гигантские санкции против КНР и Индии – признак бессилия США
17 ноября 2025 / 21:03
Политика
Песков: поддержанные Трампом "сверхсанкции" против РФ не отразятся на работе ШОС
18 ноября 2025 / 16:15
© Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Законопроект Конгресса о "сокрушительных" санкциях в отношении России, который предусматривает применение рестрикций против третьих стран за сотрудничество с Москвой, никак не повлияет на работу Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя поддержанную президентом США Дональдом Трампом инициативу.
"На работе ШОС это никак не скажется. Пока идет законопроект, мы пока не понимаем, какая судьба этого законопроекта и что именно поддержал Трамп", - сказал он в беседе с журналистами.